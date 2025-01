Maffeo aclara su vídeo sobre su pelea ficticia con Vinicius: «Fue en octubre y en un contexto de broma»

Pablo Maffeo, futbolista del Mallorca, ha querido salir al paso de las informaciones surgidas en torno a una entrevista que publicó este sábado el podcast ‘Indómitos TV’, realizada el pasado mes de octubre y en el que el defensa bermellón responde, a la pregunta de si haría un combate de boxeo con Vinicius, que «le noquearía en 10 segundos».

Medios de comunicación nacionales y de Sudamérica se han hecho eco de las palabras de Maffeo en el vídeo, en el que también habla de sus duelos con Vinicius y del Real Madrid.

Maffeo ha publicado un storie en su cuenta de instagram en la que explica cuándo se realizó la entrevista y que fue en tono distentido. Y sin buscar más polémicas con el Real Madrid o Vinicius.

«Mi error quizá fue no ser consciente, en el ritmo de la conversación, que a pesar de ser una broma podía sacarse de contexto, como así ha terminado siendo», señala Maffeo, que añade: «Prueba de que no había el más mínimo interés de buscar la polémica y que no le dimos la mayor relevancia a la cuestión, fue que se trató de una entrevista aprobada previamente y revisada a posteriori por mi Club».

El futbolista del Mallorca añade, además, que la grabación se realizó «el pasado mes de octubre de 2024». «Por lo que publicarla ahora, justo antes de jugar la Supercopa contra el Real Madrid, o tiene una clara mala intencionalidad o no ha sido una elección acertada por parte del podcast», sentencia.