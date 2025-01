La opinión de Sebastià Adrover del Pontevedra-RCD Mallorca: Este esperpento es injustificable

No hay ninguna excusa que pueda justificar este bochorno en Pontevedra. El Mallorca cuajó una esperpéntica actuación ante un adversario de la cuarta categoría que lo tuvo demasiado fácil para ridiculizar a los profesionales bermellones.

Claro que los de Arrasate, no es el principal señalado de este desastre, podían perder, en el fútbol hay millones de ejemplos similares, pero lo que hace daño son las terribles formas. De esta manera no, de ninguna manera, fue como si la cosa no fuera con ellos.

Con errores groseros impropios en un equipo que parece que seguía de vacaciones, es evidente que la plantilla no tenía ni idea de la ilusión que despertaba la Copa del Rey entre los aficionados. De hecho, hay jugadores que demostraron que merecen su poco protagonismo en la Liga. Por eso lo sucedido en Pasarón hace mucho daño. Ahora toca demostrar que fue un lamentable accidente.

Suscríbete para seguir leyendo