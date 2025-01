"Ganar un título con el Real Mallorca sería espectacular"

Omar Mascarell le pide al 2025 un título con el Real Mallorca. El centrocampista tinerfeño, tras el entrenamiento de puertas abiertas que ha organizado el club este martes, afronta con ilusión el comienzo del año con la Copa del Rey y la Supercopa de España. "Ganar un título con el Mallorca sería espectacular. Estamos a dos partidos de hacerlo, pelearemos hasta el final", ha asegurado.

"Es un tema de conversación de todos los años. Cualquier futbolista piensa que debería celebrarse en España. Para nosotros es muy importante, pro jugarlo tan lejos de casa es un punto en contra", ha añadido sobre el hecho de que se dispute en Arabia Saudí.

Cuestionado acerca de si ello aleja el foco del partido de Pontevedra, Omar ha asegurado que puede pasar, pero que la plantilla está concentrada en el choque en Pasarón. "Por mucho que quieras la Supercopa está ahí, es la primera vez para todos nosotros. Pero para llegar a una final de Copa hay que pasar eliminatorias como la del día 3. Habrá que sacar el partido como sea", ha comentado.

Con treinta puntos en la clasificación, Mascarell ha sacado pecho del buen trabajo del equipo: "Se ha visto durante la primera vuelta que el equipo ha estado muy bien. Incluso cuando hemos perdido nos hemos recompuesto de la mejor manera. Tenemos que estar todos enchufados".

"Esto ya ha empezado, ya sabemos que no paramos hasta que acabe la temporada y no podemos despistarnos ni un segundo", ha advertido.

Dani: "No tenemos nada que perder y eso nos hace más peligrosos"

Por otro lado, Dani Rodríguez ha reconocido la ilusión de entrenamientos a puertas abiertas como el de hoy. "Tengo tres niños, sé que es la ilusión de ver a los jugadores y compartirlo con ellos es especial", ha explicado.

Al igual que Mascarell, Dani es consciente de que la semifinal ante el Real Madrid tiene mucha importancia, pero ha reclamado atención para el choque en Pontevedra. "Es la primera parada de la Copa. Son partidos de ganar o ganar. Esta Copa es bonita por el formato de ahora, que es mucho más atractivo. Ir a Pontevedra, que tienen un buen equipo y en su campo. Ya nos costó hace dos temporadas y será un encuentro duro", ha analizado.

El RCD Mallorca despide el año rodeado de su afición /

El Mallorca acude a Yeda con el papel de menos favorito, algo que el Betanzos cree que les favorece. "No tenemos nada que perder y eso te hace más peligroso, aunque no tenemos que confundir el ir a disfrutar con no hacer un gran papel", ha concluido.