La opinión de Toni Ruiz sobre el Leganés-Mallorca: Una victoria para crecer

Los resultados en fútbol son esenciales. Salir derrotado de Butarque hubiera sido, cuando menos, un golpe en la línea de credibilidad del proyecto de Arrasate. Ganar le confiere un plus de tranquilidad para consolidar un nuevo estilo de juego, con el añadido de que la suma de los tres puntos llega a las puertas de un parón de la temporada.

Con la victoria se ha pasado de estar en la zona de descenso a situarse en la zona media alta. Y para que se valore más todavía este triunfo en la noche madrileña, se ha logrado ante un equipo de los de la Liga del Mallorca, la de aquellos que tienen como primer objetivo la permanencia en Primera.

Los argumentos de Arrasate para lograr su objetivo demostraron que es un técnico valiente y justo a la hora de conceder oportunidades. El debut de Domènech en Primera no fue flor de un día y ayer fue de la partida en el once inicial, por encima de algunos recién llegados. El chaval cumplió con creces y no quedó paralizado por la responsabilidad. El gol de Dani Rodríguez, qué gran trabajo el suyo, fue justo premio al equipo que más tuvo la pelota, con un Morlanes que no hizo añorar a Darder y que buscó la victoria y el gol mucho más que su rival.

Siete remates por solo dos del Leganés para quien le dé valor a las estadísticas. Ni siquiera la lesión de Maffeo descompuso las estructuras del Mallorca, que acabó esa primera mitad con dos laterales inéditos.

Tras el descanso el Mallorca se dedicó a administrar la ventaja y a demostrar que para superar a sus centrales hay que trabajar mucho, una de las buenas herencias que nos dejó el sistema de Aguirre.

Ahora llega un parón para fortalecer conceptos y encajar a las nuevas piezas que nos ha dejado el mercado de fichajes.

Suscríbete para seguir leyendo