L'Opinió de Ricard Pla sobre el Leganés-Mallorca: Les rotacions funcionen

Jagoba Arrasate està demostrant que és fidel al seu ideari. Rotacions a la porteria, a la defensa i a la davantera, en definitiva a totes les línies i atrevint-se a donar la titularitat al jove Marc Domènech. Això sí, els intocables continúen a l’onze titular: Raíllo, Valjent, Maffeo i Muriqi tenen la confiança del tècnic, tot i haver d’improvisar amb Antonio Sánchez de lateral, a causa de la lesió de Maffeo.

I quan ningú s’ho esperava, tres dels no titulars han provocat la jugada prèvia al zero a un de Dani Rodríguez. Va ser el millor escenari; marcar just abans d’acabar la primera part.

A la segona va tocar tenir la concentració necessària i la tranquil·litat per suportar les envestides del Leganés i acabar, amb un poc de patiment, això sí, el partit i tornar a Palma i a les mini vacances amb el primer triomf de la temporada.

Una victòria a més fora camp que sembla que tengui més mèrit. La realitat és que el Mallorca va ser l’equip més reconeixible, el que suposam vol el tècnic basc. Tot i dominar bona part del segon temps, els mallorquinistes no concediren una sola oportunitat al Leganés. Dominic Greif que tornava a la porteria, amb les rotacions d’Arrasate, pràcticament no va tenir gaire feina, ben abrigat amb una actuació estel·lar de Raíllo i Valjent. El tècnic basc, tot s’ha de dir, va saber manejar els canvis i va controlar l’estratègia del Leganés que acabà amb tots els davanters que tenia a la banqueta. El Mallorca també acabà amb tres centrals amb la incorporació de Copete que li donà més energia. Tota la que també hi posà un magnífic Samu Costa que segurament va ser el que més pilotes neutralitzà i més quilòmetres va fer.

En resum, una magnífica i merescuda victòria abans del parèntesi, que sempre va molt bé.

