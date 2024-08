Valery Fernández viaja a la isla para fichar por el Mallorca

Valery Fernández, extremo que puede actuar de lateral, jugará cedido en el Mallorca. El futbolista del Girona, de 24 años, tiene permiso para viajar este viernes a la isla para cerrar el acuerdo y firmar su contrato por un año, tal y como ha avanzado el periodista Nil Solà y ha podido confirmar este diario.

El catalán, que ha llegado a ejercer como capitán, no entra en los planes de Míchel y buscaba un equipo que le diera los minutos que no tendría en Montilivi. No es una salida más para el Girona porque era el único jugador de la provincia -ahora ha llegado Pau López- que estaba asentado en el primer equipo justo en una temporada histórica, con la participación en la Champions.

Sin embargo, la voluntad del jugador de tener protagonismo en otro equipo ha sido clave para hacer las maletas en dirección a Mallorca ya que el director deportivo, Pablo Ortells, buscaba un jugador de su perfil, con potencia y velocidad, y que puede actuar tanto en la derecha como en la izquierda. De hecho, su polivalencia ha sido aprovechada por el preparador del Girona en este tiempo, aunque nunca se ha llegado a asentar como titular, ni en Primera ni en Segunda.

Valery Fernández, durante un amistoso de este verano con el Girona. / Marc Martí/Diari de Girona

Debutó en el primer equipo el 31 de octubre de 2018 en un partido de Copa del Rey frente al Alavés (2-2), con Eusebio Sacristán en el banquillo, y ya se quedó con los mayores, aunque desde entonces ha sufrido alguna lesión grave, como la rotura del ligamento cruzado anterior que se produjo en 2019 en un amistoso ante el Derby County.

El de l’Escala, que también estuvo en la cantera del Barcelona, puede presumir de haber disputado más de cien partidos con el equipo de su tierra entre Liga y Copa, aunque sin ser indiscutible. El pasado curso disputó veintisiete, aunque solo dos de titular, para un total de 485 minutos.

Todo apunta a que este viernes se hará oficial su contratación y pasar a ser uno más en la plantilla de Jagoba Arrasate, que necesita jugadores de banda para elevar los recursos de su plantilla.