La semana fantástica de Marc Domènech

El nombre de Marc Domènech cotiza al alza esta semana. El debut del delantero mallorquinista de 18 años en Primera División contra el Sevilla (0-0), en el que tuvo en sus botas marcar el tanto de la victoria en el tiempo añadido al no acertar a rematar en el área pequeña un centro de Samú Costa, vino ayer acompañado por su primera internacionalidad.

El exjugador del San Francisco se estrenó en la máxima categoría relevando a Sergi Darder en Son Moix en el minuto 82 y también vestirá la elástica del combinado nacional del 3 al 8 de septiembre en los entrenamientos con la selección española sub-19 en Las Rozas.

«Hace tres meses estaba metiendo dos goles contra el Sabadell y salvando la categoría con mi equipo, con el San Francisco. Y ahora debutando en Primera División, en Son Moix», recordó Domènech.

El canterano bermellón confesó que Jagoba Arrasate le dijo, antes de entrar al campo, que «saliera y que hiciera lo que sé, que corra y que defienda, y que cuando tenga la pelota, vaya a atacar, que haga lo que yo sé».

Debut sorpresa

«Yo me imaginaba el debut a larga distancia. Era mi sueño de aquí a tres años como mínimo, pero hacerlo este año no me lo imaginaba nunca. La verdad es que no me lo creía. Cuando Arrasate gritó a Abdón, yo ni miraba, no me imaginaba que me gritaría. Y me grita dos veces, ya que la primera vez no lo oí y fui súper contento», reconoció un Domènech que espera «intentar jugar lo máximo posible y, si no, meter muchos goles en el Mallorca B».