Este Mallorca necesita mejorar mucho. El empate ante el Sevilla ha evidenciado que todavía queda mucho trabajo por delante, pero no solo en la parcela de Arrasate, también en la de Pablo Ortells (0-0). Porque si el técnico apuesta por jugar como este martes necesita jugadores de banda rápidos que sean capaces de desequilibrar, justo lo que apenas tiene en su plantilla a falta de horas para que se cierre el mercado. No se entendería que no llegara un perfil, como mínimo, que sea capaz de agitar el ataque de un equipo que ha vuelto a estar muy plano a nivel ofensivo y que apenas ha anotado un tanto en tres partidos.

Sin embargo, este encuentro disputado ante 20.470 espectadores, una gran entrada en Son Moix en un martes laboral, lo podrían haber ganado los bermellones, pero también lo podrían haber perdido si Leo Román no hubiera cuajado una gran actuación. Han ido de menos a más, pero solo a fogonazos y evidenciando que faltan muchos detalles por pulir. Le podría haber bastado sin Muriqi hubiera estado fino en un mano a mano, incluso si el debutante Marc Domenech, del San Francisco a Primera División, hubiera acertado a rematar, pero lo cierto es que los andaluces también han dispuesto de ocasiones claras para llevarse los tres puntos.

El mejor del Mallorca de la primera parte ha sido Leo Román, todo un síntoma de lo que se ha visto. El meta ibicenco, a pesar del buen inicio de curso de Greif, ha recibido la oportunidad y ha demostrado que también está para ser titular todo el curso. Eso sí, lo ideal sería que tuviera menos trabajo. Porque lo cierto es que los baleares han empezado con ganas. Un cabezazo de Muriqi que ha detenido Nyland y otro disparo de Raíllo desde la frontal han sido una declaración de intenciones, pero a los veinte minutos el Sevilla ha empezado a dar señales de vida.

Dos tiros de Lukebakio y otro de Saúl han sido abortados por Leo Román, que ha estado especialmente lúcido con un obús de Carmona que le ha llegado en el rechace de un córner. El Mallorca no estaba cómodo en defensa y a la hora de crear se ha mostrado muy espeso, con muchos jugadores por dentro que no han encontrado espacios y con Muriqi y Larin esperando balones que casi nunca llegaban.

El tema es claro. Con un 4-4-2, si los dos que juegan por fuera, en este caso Antonio y Darder, no son extremos, tienen tendencia a ir hacia el centro y producir un atasco, un flaco favor a los suyos. Porque Maffeo y Mojica, desde el lateral, han aparecido a cuentagotas, sobre todo el colombiano. Y los hispalenses han podido poner el 0-1 en una contra peligrosa, pero Ejuke ha definido defectuosamente.

La reanudación no ha cambiado el panorama. De hecho, Leo Román ha repelido un buen chut de Lukebakio, pero lo increíble es cómo, poco después, Saw ha enviado fuera desde el punto de penalti un buen centro de Saúl. El Mallorca ha salido con una empanada mental preocupante y Son Moix se lo ha hecho saber, sobre todo indignados con un Larin que ha sido pitado. Antonio ha probado fortuna con un disparo que ha blocado el cancerbero, pero necesitaba más. Y ha tardado en llegar, pero algo es algo.

Muriqi ha dispuesto de una ocasión clarísima tras aprovecharse de un rechace, pero su remate con la zurda ha hecho brillar a Nyland. Y en la siguiente acción, un testarazo del kosovar ha llegado a la cabeza de Samú Costa, que ha enviado alto la pelota. Esto ya era otra cosa. El Mallorca se ha animado, ya con Asano y Dani sobre el césped. Precisamente el japonés ha soltado un buen derechazo que se ha ido desviado. Y Omar Mascarell, que ha sustituido al tocado Morlanes, también ha disparado, pero el portero noruego ha estado en su sitio.

Los andaluces han estado atrás muchos minutos, pero un peligrosísimo tiro de Isaac Romero ha asustado al estadio, pero se ha ido fuera por poco. Arrasate ha hecho debutar a Marc Domenech, todo un premio para el talentoso chaval, que ha entrado con Abdón Prats. Dos delanteros para tratar de dar otro aire al ataque en los diez minutos finales, aunque a los dos equipos les costaba.

Saúl ha sido expulsado casi en el descuento por protestar, demasiado tarde para sacar beneficio de ello. Y en el último suspiro Marc Domenech ha tenido una ocasión de las que recordará toda la vida. Samú Costa, tras combinar con Mojica, ha centrado al corazón del área, pero el canterano, que ha deslumbrado en la pretemporada, no ha acertado a rematar para la desesperación de los presentes. Ha sido lo último de un encuentro que no pasará a la historia y que evidencia que queda mucho por hacer sobre el césped y en los despachos.