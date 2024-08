Las dos caras del Mallorca de Arrasate

El RCD Mallorca ha pasado en solo seis días de la parte más alta de la montaña rusa a la parte más baja. La alegría y el optimismo que siguieron al valioso empate cosechado ante el Real Madrid (1-1) han dejado paso a la decepción y preocupación por la mala imagen dejada en la derrota ante Osasuna de este sábado (1-0). Ni antes se iba a clasificar para Europa ni ahora va camino de Segunda División, pero sorprende que los bermellones hayan mostrado dos caras tan diferentes en tan solo seis días, creando la incógnita de cuál es la verdadera para esta temporada.

El partido frente a los de Carlo Ancelotti rozó la perfección, más allá de un tramo de veinte minutos en el primer tiempo. Precisión con el balón, valentía a la hora de salir a por el gol, vigilancias defensivas en todo momento y buena lectura de los espacios a aprovechar. Todo ello faltó en El Sadar, siendo los mismos once jugadores los que arrancaron en cada partido.

El escenario no era sencillo, ni mucho menos. Osasuna, con un Vicente Moreno que puede estar ante su última oportunidad en Primera tras varios fracasos consecutivos, necesitaba la victoria. El calendario pactó que sus dos primeros compromisos ligueros serían en casa y ante equipos de su Liga. Ante el Leganés, recién ascendido, fracasaron al sumar solo un punto, por lo que los tres eran innegociables frente al Mallorca.

La diferencia entre los navarros y los bermellones fue la decisión en las jugadas. Mientras que los de Moreno fueron con todo en cada balón, seguros de su plan, los de Arrasate estuvieron dubitativos, sin saber cómo despegarse de la presión de los rivales y sin amenazar a la defensa, más allá de balones en largo a un Muriqi que no pudo ni con Herrando ni con Torró.

Precisamente el centro del campo fue la pieza que más bajó su nivel. Ante el Real Madrid, Samú y Mascarell tuvieron tiempo de sobra en el centro del campo, por el particular estilo de los blancos, para recibir, girarse y pensar el siguiente movimiento. Pero ante los de Pamplona no, y eso lo acusó todo el equipo. De hecho, más allá de dos detalles sueltos de Sergi Darder, que al menos lo intentó, apenas mejoraron el juego y perdieron más balones de los que recuperaron.

Y las bandas, que tanto incomodaron a los blancos tanto por sus movimientos de ruptura como diagonales para dejar espacio a los laterales, no aparecieron en El Sadar. Ni Asano, que tuvo el gol en una ocasión que no se puede fallar, ni Dani, que apenas intervino con el balón, dieron soluciones al equipo, que si bien plantó cara en la primera mitad, no molestó en ningún momento en la segunda.

Ahora bien, tan solo es la segunda jornada. El mercado se cierra este viernes y las plantillas todavía están por definir y ensamblar. Y el Mallorca no es una excepción. El mejor nivel de todos ellos está lejano aún y un triunfo mañana ante el Sevilla (19 horas/Movistar) apagaría cualquier alarma.

Para Arrasate y sus futbolistas, la primera jornada intersemanal de LaLiga llega en el mejor momento, con apenas tiempo para lamentarse y sí para reivindicarse.

Cambios en el once

Ya avisó el de Berriatua en la previa frente a Osasuna que ante el conjunto de Xavier García-Pimienta haría rotaciones en. Tres partidos en una semana cuando la Liga apenas acaba de comenzar es demasiado para los futbolistas. Quien parece que saldrá de inicio con toda seguridad es Manu Morlanes, y más tras lo sucedido en Pamplona. Otro futbolista con números de iniciar es Cyle Larin, ya sea por Dani o por Asano.

Por su parte, el conjunto sevillano, que también ha sumado solo un punto en los dos primeros partidos, llegará a la isla con las dudas de Kike Salas, Lucas Ocampos e Isaac Romero, los tres con contusiones y que se podrían perder el choque en Son Moix. Valentín Barco, el último en llegar, todavía no tiene todos los papeles.

