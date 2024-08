Arrasate: "Después del partido ante Osasuna tenemos que reaccionar"

Jagoba Arrasate espera una reacción de sus futbolistas mañana ante el Sevilla. El entrenador del RCD Mallorca ha reconocido que el equipo no estuvo bien y que espera un golpe sobre la mesa de la plantilla. "Hace una semana todo era positivo y ahora parece negativo. Hay que mantener un equilibrio. Ni venirnos arriba por un buen partido ni dramatizar por uno malo. Esperaba más del equipo y de mí mismo el sábado. Hay que aprender de eso y mañana necesitamos la versión del primer día. Volvemos a jugar en casa, necesitamos a la afición y esa conexión para ganar a un Sevilla que tiene argumentos para hacernos daño. A ver si sacamos un buen resultado porque después del partido del otro día tenemos que reaccionar", ha comentado en la sala de prensa de Son Bibiloni.

"Hicimos autocrítica y hacerles ver un poco que es lo que tenemos que hacer. Yo era el primero que estaba jodido, estaba muy disgustado. Pero eso tiene que durar un día", ha añadido.

El de Berriatua ha explicado que hará cambios en el once:"Me hubiese gustado tener un día más de descanso como lo ha tenido el Sevilla, pero el sábado va a al ser al revés con el Leganés. En lo anímico es sencillo centrarte ya en el Sevilla, en lo físico cuesta más. Hoy decidiremos cómo está la gente, no es fácil repetir esfuerzos cada tres días y haremos cambios".

Arrasate ha insistido en que al equipo le faltaron "soluciones" en El Sadar. "Nos tenemos que adaptar a diferentes contextos. Jugando con el mismo once han sido dos partidos muy diferentes. Los dos que jugaron demostraron que lo podían hacer bien y el otro día nos costó. Y cuando tienes dificultades hay que buscar soluciones y no fuimos capaces", ha añadido.

Además, ha insistido en la necesidad de rodear a Muriqi de compañeros: "En el primer partido sí que tuvimos presencia cerca de Muriqi, en el segundo poco. Nos costó generar superioridades en iniciación. Los extremos estuvieron muy pendientes de los laterales de ellos. Y todo ello llevó a que sus centrales fijasen a Muriqi. Lo tenemos que rodear".

En cuanto al Sevilla, ha avisado de que es un equipo con un gran potencial ofensivo. "Han sido muy protagonistas con el balón, han generado mucho. Tienen una propuesta muy clara. Si tienen un punto es porque no han tenido eficacia de cara a puerta y les ha penalizado algún aspecto defensivo. Espero un partido donde ellos quieran tener el balón y atraerte para luego generar superioridades y conectar con los de arriba. A nivel defensivo tenemos que hacer un partido muy bueno, pero atacarles porque ahí no se encuentran tan cómodos", ha analizado.

Uno de los futbolistas que podría arrancar de inicio es Leo Román: "Ya dije que el que empieza no es definitivo. Cuando hay un partido tan seguido puede haber cambios. Dominik ha hecho dos muy buenos partidos, pero también confiamos en Leo. Con la portería estoy muy tranquilo, solo tengo que tomar decisiones".

Cuestionado acerca del mercado, que concluye este viernes medianoche, Arrasate ha esquivado hablar de qué necesita. "Espero hacer un partido y ganar. Os entiendo perfectamente, el viernes se acaba esto. Pero no son preguntas para mí. Venimos de un encuentro de hace 48 horas y tengo el de mañana. Entiendo vuestra inquietud. Todavía hay cosas en el aire y no puedo responder. Esta plantilla ha demostrado que lo puede hacer bien. No sé cómo va a quedar la plantilla. Hemos estado hablando este verano y vamos en la misma dirección. Seguramente el mercado entre en ebullición en los últimos días y ahí es dónde hay que estar vivo", ha concluido.