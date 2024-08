Osasuna-Mallorca: Una tarde de reencuentros

Abrazos, sonrisas, fotos de recuerdo, saludos a la familia... El Sadar será esta tarde (17:00 horas/Movistar) un escenario de emotivos reencuentros, tanto por parte de Osasuna como del RCD Mallorca. Jagoba Arrasate, despedido como una leyenda hace apenas unos meses, regresa a la que ha sido su casa durante seis años al frente de los bermellones en el que es el primer partido a domicilio de la temporada. En el bando osasunista, en sustitución del de Berriatua, estará Vicente Moreno, autor de la gesta del doble ascenso consecutivo del Mallorca y que se marchó con el rencor de gran parte de la afición.

El calendario dictaminó que sería en la segunda jornada cuando ambos equipos se enfrentarían. La previa servirá para ponerse al día, desearse suerte y recordar viejos momentos. La afición de El Sadar brindará una calurosa bienvenida a Arrasate, pero en el momento en que Cordero Vega señale el inicio del partido se acabará el momento nostálgico y empezará el verdadero, la pugna por los tres puntos entre dos rivales directos.

Una victoria tanto para Mallorca como para Osasuna hará bueno el empate con el que inauguraron el campeonato. Los dos lo consiguieron como locales, aunque los bermellones lo sumaron ante el Real Madrid y los de Moreno frente al Leganés. Pasado el difícil debut ante los de Ancelotti, y demostrado un nivel que permite tirar hacia el optimismo, para los de Arrasate su verdadera Liga comienza esta tarde. La primera pelea del conjunto mallorquinista es siempre evitar el descenso. Y puntuar en partidos como el de hoy es un pequeño paso para esquivar los problemas del futuro.

El punto ante el conjunto blanco es un extra de los que pocos gozarán. La alegría se ha expandido entre el mallorquinismo –a falta de los fichajes– y un buen resultado en un territorio que está empezando a convertirse en casi de culto por su reciente historia serviría para empezar el curso de la mejor manera. Con las plantillas todavía por determinar, el Mallorca debe llenar la mochila de cuantos puntos pueda antes de que los equipos estén totalmente rodados.

Arrasate, que medita entre dar continuidad al once que empleó frente al Real Madrid o empezar a modificar algún nombre en vista a la semana de tres partidos que se avecina, tiene una difícil papeleta por delante. Es el padre de este Osasuna y conoce lo mejor y lo peor. Sabe cómo hacer daño a sus expupilos, pero también es consciente de que ellos lo saben y buscarán la manera de evitarlo.

Moreno, al que todavía no le ha dado tiempo a modificar la esencia del conjunto de Pamplona y que hereda un sistema de juego ya consolidado, propondrá un equipo agresivo, con presencia en área rival y que intente someter a los bermellones mediante la posesión en campo contrario. El Mallorca, tal y como hizo ante el Real Madrid, no renunciará a llevar la iniciativa y sorprender en las transiciones, especialmente con la velocidad de Asano. En caso de entrar Larin en el once, el Mallorca dispondrá de más velocidad en bandas. Si repite con Dani, ganará más control en la zona media. Es la primera salida del curso y quieren volver con una victoria.

