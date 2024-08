La opinión de Toni Ruiz sobre el Osasuna-Mallorca: Hay mucho margen de mejora, Arrasate

Vicente Moreno se llevó el gato al agua en el partido de los reencuentros entre técnicos contra sus exequipos. El Osasuna lo resolvió repitiendo la impronta que conocemos de la estancia del técnico valenciano en la isla, la de un equipo que es eficaz en casa. Veremos si después, cuando juega lejos del Sadar, mantiene la misma solvencia.

Por la parte que nos interesa, la de Arrasate, su regreso al estadio que le vio consolidarse como entrenador de Primera no ha tenido el final que él esperaba. El subidón de adrenalina que supuso el empate ante el Real Madrid se ve que se ha desvanecido ya. Es agua pasada.

Es pronto para juzgar al Mallorca del vasco, especialmente porque solo llevamos dos jornadas de Liga. El tiempo dirá si el cambio es rentable en puntos, que eso por desgracia en el mundo del fútbol es importante, pero al menos si puede uno decir que se entretiene más como espectador. Ahora ya no solo prima la intención de no perder el partido, pero no vimos la intensidad en el juego que mostraron contra los merengues. En eso nos ganó por goleada el Osasuna, aunque hubo argumentos para conseguir algo mejor, sobre todo en la primera mitad, con oportunidades como el tiro de Darder y sobre todo el remate de Asano, en boca de gol, que el japonés no supo concretar.

Tras el descanso, los pamploneses se comieron al Mallorca que mostró carencias en su fútbol de creación, graves si son ante un equipo de tu nivel, de tu Liga, al fin y al cabo. Son precisas nuevas alternativas, en forma de estilo, o de nombres, que pueden resolverse con los fichajes que pueden hacerse de aquí al final del cierre del mercado o buscando en la casa propia. Lo que está claro es que hay margen de mejora. Por fortuna, nada grave porque es muy pronto para todo.

