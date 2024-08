El Mallorca decepciona en su primera salida del curso

El RCD Mallorca ha pasado en una semana de mostrar una gran cara en el debut ante el Real Madrid (1-1) a una bastante más fea ante Osasuna (1-0). El gol de Rubén García tras una jugada repleta de favores ha hecho justicia a lo visto en El Sadar, en un encuentro en el que los locales han dominado prácticamente por completo y en el que la actuación de Greif en la primera mitad ha evitado un resultado más abultado.

Es la segunda jornada y el margen de mejora es inmenso, pero la imagen de los bermellones ha estado muy lejos de lo que se vio en Son Moix frente a los de Ancelotti. La falta de precisión con la pelota, de tensión e intensidad en las segundas jugadas y eficacia en las dos ocasiones en las que ha puesto a prueba a Sergio Herrera les ha llevado a encajar su primera derrota del curso en el primer partido a domicilio.

Hablo Arrasate en la previa de que meditaba mantener el once que brilló ante el Real Madrid o modificar alguna pieza. Decidido por la primera opción, llegaba a El Sadar entre vítores y cariños por su exafición.

La idea no ha salido como planeaba como el de Berriatua. Ni mucho menos. Osasuna, a base de intensidad, se ha merendado a los bermellones a excepción de unos pocos momentos del primer acto. Y solo gracias a la actuación de Dominik Greif y la fortuna del palo el marcador se ha mantenido idéntico al descanso que en el pitido inicial.

Desde el primer instante, se ha visto a un equipo enchufado, con ganas de ganar y a otro al que ni un simple pase entre centrales le salía bien. A Raíllo y Valjent les costaba un mundo sacar el balón con criterio. Samú Costa y Mascarell perdían más balones que los que recuperaban y ni Dani ni Asano daban profundidad ni espacios por banda. Tan solo Darder, que ha probado fortuna desde lejos, ha mostrado un gran nivel en el centro del campo.

En medio de toda la oscuridad que ha supuesto el primer periodo del partido para el Mallorca, ha surgido la figura de Greif en defensa. Una inexplicable pérdida de Mascarell ha ocasionado una gran ocasión para Aimar Oroz, aunque su disparo lo ha repelido el eslovaco con gran acierto.

Pero mejor ha estado tras un disparo envenenado de Budimir, volando para enviarla a córner. Aún ha tenido tiempo de sacar una falta ejecutada con muy mala fe por parte del '10' de Osasuna, sacándosela de encima como ha podido. Y cuando no ha llegado, como en otro remate del canterano, el palo ha evitado que cantasen el primero.

Aun así, el Mallorca ha tenido sus opciones, nacidas de acciones aisladas y no fruto del juego combinativo. Mojica, errático en la salida de balón pero efectivo en ataque, ha puesto dos grandes centros. Primero uno a Muriqi, que la ha enviado fuera del área cuando todo tenía todo para marcar. Y en el último minuto a Asano, que solo en el segundo palo la ha picado en exceso.

El inicio de la segunda parte ha dado continuidad a lo vista en la primera. Moncayola, con un tiro desviado, avisaba a un Mallorca al que le faltaba tensión y concentración. Y en el 54, ha llegado el gol que tanto merecía Osasuna y que tanto ha buscado el Mallorca. Un mal entendimiento entre Dani y Mojica permitía a Areso meter un centro. Un doble remate de Aimar bajo la complacencia de la defensa acababa con un rebote que Rubén García, de remate picado, ha convertido el primero.

Arrasate, viendo al equipo grogui, metía a Larin y a Morlanes y quitaba a Mascarell y Asano. Pero la imagen del equipo seguía siendo la misma. Crear una ocasión era misión imposible y aunque con el ex del Villarreal el balón ya no quemaba en los pies en cada ocasión, no era suficiente. Los de Vicente Moreno, sabedores del valor de su gol, han dado un paso atrás, cerrando bien en su campo e intentando sorprender a la contra.

Las interrupciones ha protagonizado el tramo final del partido. Antonio por Dani y Abdón por Darder han sido las últimas balas de Arrasate. Pero ni un solo tiro a puerta ha sido el decepcionante final de los bermellones, que tienen dos días para corregir los errores antes de recibir al Sevilla en Son Moix.