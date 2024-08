L’opinió de Ricard Pla sobre l’Osasuna-Mallorca: Osasuna hi va posar més de tot que el Mallorca

Tot i que només es tractava d’un partit de futbol, hi havia una forta càrrega emocional, més a les banquetes que no a la gespa, i aquesta circumstància la va saber gestionar millor Osasuna. L’equip navarrès va voler quedar bé davant el seu exentrenador i va sumar els tres punts de manera merescuda.

Els mallorquinistes, amb una actuació molt diferent de la que van fer davant el Madrid, no varen tenir prou arguments ni capacitat de reacció a partir del gol de Rubén García. Podríem dir que Osasuna va guanyar de rebot, però hi va posar més de tot que el Mallorca, sobretot més intensitat, més motivació i més passió. En tot cas, sempre han estat característiques pròpies de l’equip navarrès: temps enrere, amb Jagoba Arrasate i ara, amb Vicente Moreno. A patir del minut cinquanta-u i amb el gol dels locals, Osasuna es va dedicar a dormir el partit i a fer desaparèixer el Mallorca, que no va tenir cap oportunitat ni una, ni tan sols d’empatar.

Va ser molt simptomàtic que Arrasate acabàs jugant amb tres davanters, que ni ensumaren de prop la pilota davant el bon sistema defensiu dels de Pamplona. Va ser un sol gol i com a resultat de dos rebots defensius, però gràcies a Dominic Greif el resultat no va ser pitjor. Quan el porter sol ser el millor, però l’equip perd, qualque cosa no va bé. Després del temps reglamentari, encara esperam notícies de Muriqi, Darder, Asano o de tots els suplents que entraren de refresc. Les aportacions de Mojica o Samu Costa varen quedar molt enrere de les del primer partit. El colombià, no sabem si és que estava nerviós per jugar davant el seu exequip, va fer un partit molt fluix, però els altres no ho feren gaire més bé.

I per acabar, un detall que pot tenir una certa importància: el Mallorca va acabar amb només mitja dotzena de faltes en contra.

