Arrasate: "Hemos estado muy incómodos y nos ha faltado profundidad"

Jagoba Arrasate no estaba para más homenajes este sábado cuando entró en la sala de prensa de El Sadar. La derrota por la mínima contra Osasuna (1-0), su exequipo, dejó insatisfecho al técnico del Mallorca.

"Osasuna ha hecho un buen partido y nosotros hemos estado incómodos. El gol ha decantado la balanza porque, a partir de ahí, hemos metido gente y hemos tenido más presencia en el área, pero ha sido imposible. Tenemos que mejorar porque no hemos hecho un buen partido”, reconoció Arrasate.

El vasco señaló que a su equipo le faltó "profundidad y rodear a Muriqi porque ellos le han defendido bien y yo sí que veía el espacio, pero no lo hemos interpretado bien. Al final el entrenador tiene su parte de culpa y ahí hemos estado muy incómodos.

"El primer partido de Liga estuvo muy bien, pero hoy era un contexto diferente ante un rival que tiene una referencia arriba, que gana duelos y defiende hacia adelante. Ahí nos ha costado más y tendremos más partidos como este en la temporada. Debemos aprender de ello”, confesó Arrasate.

Emotivo regreso

“Ha sido muy especial y he recibido mucho cariño. En lo personal me voy encantado, pero disgustado en lo profesional. Lo emocional está ahí, uno no es de piedra y lo siente. Pero tengo que ahondar en lo futbolístico más allá de lo ambiental”, finalizó el entrenador de Berriatua sobre el recibimiento de la hinchada rojilla en su vuelta a El Sadar.