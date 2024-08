Arrasate: "Uno de los retos del Mallorca es ser más solvente fuera de casa"

Jagoba Arrasate sabe que para no tener problemas en Liga el equipo debe aumentar el nivel fuera de casa. El técnico del RCD Mallorca, en la previa del partido ante Osasuna, reconoce que el gran lastre de los bermellones en los últimos cursos ha sido el bajo rendimiento al jugar como visitante. "Es uno de los retos para esta temporada. El equipo en casa es fiable y complicado para los rivales. En los últimos años le ha costado más fuera de casa. Con Osasuna hemos sido solventes a domicilio y vamos a intentar que este año también sea así aquí", ha comentado en la sala de prensa de Son Bibiloni.

Para el de Berriatua, el regreso a Pamplona supone volver a la que ha sido su cara durante los últimos seis años. "Es especial. Como entrenador estoy focalizado en lo que tenemos que hacer para ganar, pero antes de eso soy persona y las emociones están ahí. Tengo ganas de ver a gente que adoro, que se ha portado muy bien conmigo y seguro que va a ser algo bonito", ha reconocido.

Con el partido ante los de Vicente Moreno, el Mallorca encara una dura semana de tres partidos en siete días. "Siempre tenemos en mente el primero, que es el más importante, pero de reojo tenemos que ver que jugamos mañana, el martes y el sábado, va a ser una semana de exigencia. Tenemos ganas de empezar de la mejor manera posible para que la semana sea redonda", ha destacado.

"La gente está bien. Seguramente después del partido y pensando en el martes no hay tiempo para recuperar y tendremos que hacer cambios. Están entrenando bien, hicimos un buen partido y estamos dudando si darle continuidad a eso o modificar alguna cosa, en ello estamos", ha añadido.

Arrasate espera un Osasuna muy reconocible y exige la mejor versión de sus jugadores para intentar sacar los tres puntos. "Espero verles como en el segundo tiempo ante el Leganés. Un equipo que es presionante, que juega en campo rival, vertical y que llega con mucha gente. En el primer tiempo les costó más, pero Vicente estuvo listo, hizo un par de ajustes y algún cambio y les salió bien", ha analizado.

Uno de los nombres propios del pasado partido ante el Real Madrid el de Johan Mojica. El lateral colombiano deslumbró en su debut oficial con el Mallorca y Arrasate espera ese nivel el resto de la temporada: "Le conozco bien. Esa es la versión buena de Mojica. Pero también tiene otra versión que he sufrido. No me ha sorprendido porque sé que tiene ese nivel. El otro día a nivel defensivo, ofensivo y físico estuvo muy bien. Si es capaz de dar ese nivel, hay que exigirle siempre. Mañana es un buen día para comprobarlo".

Por otro lado, ha restado gravedad a la lesión de Mateu Morey, que se queda fuera de la lista y al que se espera de baja cerca de tres semanas, por lo que no volvería hasta después del parón de selecciones. "El miércoles se hizo un poco de daño y dada la altura de la temporada es mejor no arriesgar", a la vez que ha informado del estado de Javi Llabrés. "Está haciendo trabajo de campo y tiene buenas sensaciones porque no tiene dolor. Manu tuvo una molestia en la rodilla, pero está perfecto", ha concluido.