El Mallorca se interesa por Rodri, del Betis

Rodri es uno de los jugadores por el que el Mallorca está negociando para reforzarse, aunque no es el único. El jugador del Betis no es el extremo específico que tanto desea el técnico Jagoba Arrasate, pero sí encaja en las necesidades de los bermellones para aumentar su talento en el ataque. El mediapunta, de 24 años, no entra en los planes de Manuel Pellegrini y ha dado el visto bueno a cambiar de aires, aunque no lo hará a cualquier precio.

Según informó Cope Mallorca, el club bermellón no acepta las condiciones iniciales que le ha puesto sobre la mesa el club verdiblanco de 1,5 millones de euros por la cesión, sin opción de compra, ya que en la planta noble de Son Moix están dispuestos a pagar por el futbolista, pero siempre que eso suponga una posibilidad para quedárselo en propiedad.

Pablo Ortells prefiere evitar revalorizar un jugador, en el caso de que su rendimiento en la isla fuera bueno, para después no tener ninguna opción para retenerlo. Lo que es seguro es que el Betis tasa al extremeño en unos cinco millones de euros y quiere reservarse el treinta por ciento de los derechos de un hipotético futuro traspaso, unas condiciones que no seducen a los baleares, de momento.

El Como italiano es otro de los pretendientes del atacante zurdo, que fue internacional sub-21 y que prioriza seguir en la Liga española. Rodri quiere sentirse importante y tener más protagonismo que en la anterior campaña, en la que apenas disputó 1.038 minutos repartidos en veintinueve encuentros, nueve como titular -ningún gol-. El pasado jueves jugó la última media hora del encuentro ante el Girona (1-1), pero el de Talayuelas quiere dejar de ser un revulsivo en las segundas partes, el rol que ha desempeñado desde que subió al primer equipo en la temporada 2020/2021.

Rodri es un jugador muy habilidoso, pero no es un extremo, a pesar de que Pellegrini le ubica en la derecha para que actúe a pierna cambiada.

Además, el Mallorca sigue rastreando el mercado para incorporar a un extremo desequilibrante, justo lo que pide Arrasate desde el primer día. Y lo bueno es que hay dinero en la caja tras la venta de Rajkovic al Al-Ittihad por cerca de once millones de euros y de Gio al Krasnodar ruso, por 4,5.

El técnico del Real Mallorca aplaude las llegadas de Mateu Morey, Takuma Asano y Johan Mojica, pero aspira a algo más. «Quiero un fichaje bueno antes que dos medianos», dijo la pasada semana. Da la impresión de que puede ser que llegue más de un futbolista aunque no se produzcan más salidas, otro tema que está por ver.

Eso sí, en Son Moix han dejado claro más de una vez que si reciben dinero procedente de traspasos, su primera intención es reinvertirlo. Así sucedió cuando cobró 18 millones de euros limpios por el surcoreano Kang In Lee -el PSG pagó 22 millones-, porque ese dineral fue para adquirir al mallorquín Sergi Darder -diez millones- y al canadiense Cyle Larin -ocho-. Ahora está ante una situación similar antes del cierre del mercado.