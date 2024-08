La opinión de Toni Ruiz sobre el Mallorca-Real Madrid: Un empate con sabor a victoria

Que debutes contra el Real Madrid tiene cosas buenas, pero muchas malas. En lo positivo, sabes que no se requiere esfuerzo especial para motivar a tus jugadores, y que si se da un resultado negativo tendrá justificación. En la parte negativa, demasiados elementos en la balanza en contra. El principal, que el rival tiene una plantilla cuyo valor multiplica el tuyo. La desigualdad entre el Real Madrid y el Mallorca, y no solo con este sino con la práctica totalidad de los equipos, es insultante. Ancelotti no se fio ni un ápice del Mallorca y alineó a su mejor once; y acertó porque ganar en Son Moix no ha sido nunca fácil. Ni siquiera si tienes a Vinicius, Rodrigo, Bellingham y ahora con el añadido de Mbappe.

Seguro que a la Inteligencia Artificial el resultado final no le ofrecía dudas, pero hay cosas que los algoritmos no dominan del Mallorca de Arrasate, que pasó con sobresaliente una prueba de fuego y le robó un empate a su rival.

Con este nuevo esquema, Darder juega como se esperaba de él; Greif puede hacernos olvidar a Rajkovic, Asano es un extremo que promete muchas cosas buenas y Mojica un lateral extraordinario con llegada, todo ello para que disfrutemos de un fútbol muy diferente al que padecimos con Aguirre, más allá del mérito de salvar al equipo.

Al Mallorca no le falta descaro y de haber tenido delante a otro equipo que no fuera el merengue el marcador hubiera sido otro. Crearle tres ocasiones claras de gol en la primera mitad lo deja claro. Y en la segunda la cosa no decayó, al contrario. Muriqi volvió a ser el de siempre y acabó con la imbatibilidad de Courtois, que recibió su primer gol desde que volvió de su lesión. Faltó la guinda que le pudo poner Antonio Sánchez, pero eso ya hubiera sido demasiado.

