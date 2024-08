La opinión de Gabriel Forteza del Mallorca-Real Madrid: Estreno prometedor

Venía el coco, venía el hombre del saco, venía lo más de lo más, y el partido acabó con un empate a uno que además de ser un buen resultado, a tenor del visitante, deja buenas sensaciones que, con su mejoría correspondiente, generan ilusión.

Es cierto que uno de los mejores fue Greif y que por ahí se evita una posible derrota, pero no es menos cierto que el Mallorca perdonó en repetidas ocasiones la oportunidad de sentenciar el partido a su favor.

La portería está resuelta. La defensa estuvo correcta, aunque falta adaptarse a la línea de cuatro después de tanto tiempo con la de cinco y si antes parecía que se estorbaban entre tantos, ahora parecen pocos.

Las bandas son mejorables y en el caso de Asano, el japonés fue de menos a más y después de más a menos.

Y en ataque, la vida sigue igual: balones a Muriqi, testarazo y gol.

A Darder se le vio poco, a Dani Rodríguez mucho y volvió a firmar su mejor virtud, la asistencia.

Y me detengo en los laterales. A Maffeo enfrentarse al Real Madrid y a Vinicius le revoluciona más de la cuenta e hizo una entrada al gemelo por detrás con nocturnidad y alevosía que el arbitraje no vio o no quiso ver.

Y lo de Mojica es espectacular. Puso al público en pie en una jugada interminable en tiempo añadido, una jugada de esfuerzo, insistencia, derroche y todo lo que se pueda apuntar a un jugador que va a dar un gran rendimiento, quizá más en ataque que en defensa.

Arrasate está formando equipo y le faltan mimbres. El campeón de todo no pudo con el proyecto bermellón del vasco. Y ahora, a Pamplona hemos de ir…

Parece hecho a propósito. El exentrenador de Osasuna visitará a su exequipo vestido con el escudo mallorquinista. Será bien recibido, pero irá a por ellos, que no quepa duda.

Suscríbete para seguir leyendo