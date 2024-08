L'Opinió de Ricard Pla sobre el Mallorca-Real Madrid: Empat sorprenent i merescut

El Mallorca en va tenir dues o tres i no va marcar. El Madrid en va tenir una, i gol. Així acabà la primera part: amb superioritat blanca i bona actitud vermella. No estava gaire malament per ser el primer partit de lliga i tenir davant el campió actual de la competició, de la Lliga de Campions i de la Supercopa d’Europa.

La segona part, si fa no fa, va tenir els mateixos arguments, però amb el petit detall de l’inesperat gol de Muriqi, que seria definitiu i que li canviaria la cara al partit.

Va ser un empat, però, que hauria pogut desfer dues vegades un desencertat Antonio Sánchez. El mallorquí, amb tota la porteria per a ell, va enviar el primer xut a les cames d’un defensa i el segon, als niguls per desesperació. No sé si convindria recordar-li que això del futbol és, de vegades, qüestió de qualitat.

El Madrid se’n dugué de Son Moix un empat, i gràcies. Va dominar, sí, en va tenir qualcuna, però les més clares foren les dels de Jagoba Arrasate, que deu estar més que satisfet de l’esforç físic i mental dels seus jugadors. Molts pocs donaven per bona una victòria per la mínima per als madridistes. Molts d’altres esperaven una golejada, tenint en compte les diferències abismals que hi havia sobre la gespa. Però la realitat va ser que el Mallorca plantà cara en tot moment al campió; no donà cap pilota per perduda i es lliurà a un exercici de supervivència ben estudiat i ben assimilat.

Aquest nou equip té un altre aire, encara que sigui amb només dos jugadors nous sobre la gespa: Asano i Mojica. El partit del colombià va ser per emmarcar, sens dubte fou el millor del vespre defensant, però sobretot atacant i posant pilotes amb molt de sentit. Empatar davant el Madrid és la millor manera de començar un campionat.

