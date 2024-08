Así acabó la guerra entre Vinicius y Maffeo

Pablo Maffeo y Vinicius JR volvieron a verse las caras un partido más. El jugador del RCD Mallorca y el del Real Madrid volvieron a chocar en el encuentro del domingo de Liga y protagonizaron varios episodios de tensión, que pudo acabar con la tarjeta roja para cualquiera de los dos jugadores.

La relación entre ambos no es la mejor del mundo y siempre que se enfrentan saltan chispas por su competitividad. En el encuentro de este domingo, no fue excepción. La jugada más sonada se vio al final de la primera parte cuando Pablo Maffeo le dio un ligero pisotón en el gemelo a Vinicius. El lateral derecho del Mallorca explicó esa jugada y desveló también cómo es su relación con el brasileño actualmente, con el que parece haber acordado una tregua.

Corría el minuto 75 y se vio a los jugadores charlando en la línea de banda. El jugador del Mallorca, que estuvo todo el partido 'picado' con Vinicius, fue a aclarar la situación. "En la pausa de hidratación le he dicho 'ven' y le he dicho que dejémonos de tonterías del año pasado y nosotros... no tiene sentido seguir con estas cosas porque al final es una mala imagen y se me ha quedado esta mala imagen y no me gusta tampoco y se lo he dicho", aclaró en Jijantes.

La jugada en cuestión, fue un pisotón en el gemelo, y el lateral pidió perdón por la acción. "Luego le he pegado el pisotón este y le he pedido perdón. Es amarilla, pero ha sido sin fuerza y sin nada. No tengo ningún problema con él y eso... me consta que tenemos amigos en común y me dicen que es buen chico y yo me lo creo porque no lo veo con maldad. Hay personas que las ves, pero Vinicius no es una persona que tenga maldad en hacer las cosas y tal. Les fallará cosas como a todos, pero creo que si las pule será muy bueno y será mejor si las pule".

La temporada pasada, Maffeo y Vinicius protagonizaron varias acciones en Son Moix y el partido fue muy tenso. Al compartir la misma banda, se las han tenido más de una vez. El gesto más recordado, es el de Maffeo haciendo el "llorón" a Vinicius.

Ahora, parecen haber arreglado los problemas. "Con Vinicius en este caso estábamos bien. Lo que pasó, pasó' y me ha dicho que sí. Hemos estado en plan guay. Y bien. Yo no tengo ningún problema con él. Yo pienso, por amigos en común que tenemos y eso, y me dicen que es buen tío y yo me lo creo", continua.

Además de vérselas con Vinicius, el lateral tuvo que frenar a Mbappé cuando este enfilaba hacia la portería de Greif. El futbolista bromeó y se tomó con buen humor los detalles del encuentro. "Cuando venían Mbappé, Bellingham y Vinicius hacia mí, he pensado 'qué hago aquí, podría estar tirado en el sofá de mi casa'. Son cracks", decía Maffeo. Una demostración más de que la polémica parece zanjada.