Arrasate: "El partido ante el Real Madrid no va a cambiar nuestra idea"

Jagoba Arrasate se ha estrenado este sábado en su primera rueda de prensa previa al arranque de Liga este domingo ante el Real Madrid. El técnico del RCD Mallorca, muy "ilusionado" por arrancar esta nueva etapa, ha dejado claro que el resultado ante el conjunto que dirige Carlo Ancelotti no va a modificar la hoja de ruta que están siguiendo desde la pretemporada, con un modelo de juego distinto al de las dos últimas temporadas. "Es difícil para nosotros detectar en qué punto está la plantilla. Puedo decir una cosa y mañana lo que dicta el verde es lo que vale. El partido no nos va a cambiar la idea, tanto si tenemos un resultado favorable como desfavorable. Sabemos que es un proceso y la gente lo está asimilando. Seguramente nuestra mejor versión llegue más adelante, pero hay que competir. Hay que ponerse el mono de competición y este Mallorca lo tiene de serie", ha apuntado en la sala de prensa de Son Moix.

El de Berriatua es consciente de que ante equipos como el Real Madrid es complicado imponer un estilo de juego. "Nuestra idea ya sabéis cuál es, no estamos cerrados a un dibujo determinado. La idea tiene que ser la misma, ser valientes y jugar en campo rival, pero hay un rival enfrente. Muchas veces haces lo que pretendes y muchas otras lo que puedes ante este tipo de equipos. Necesitaremos once jugadores para defender, hay que hacerlo de manera coral para que sus jugadores de ataque no sobresalgan. Y necesitamos atacarles, porque si el partido solo tiene una dirección es difícil sacar un buen resultado", ha analizado.

"Si aprietas arriba, el espacio lo dejas detrás. Y si esperas, en la iniciación. Lo que nos gusta es alternar una presión alta con situaciones de repliegue. Han perdido a un jugador como Kroos que les ayudaba en el juego posicional, tienen jugadores que lo pueden hacer. Donde son determinantes es con espacios, ya eran el mejor equipo en eso y han traído a un jugador para serlo todavía más. Tenemos que terminar las acciones, que no haya transiciones, cortar jugadas… Todo lo que no sea hacer eso es darle facilidades", ha añadido.

Si en un aspecto ha hecho hincapié Arrasate es en pedir a su equipo que no desespere ante el "dinamismo" arriba del Real Madrid. "Ellos defienden hacia adelante y tienen centrales ganadores. Les puedes ganar la espalda, estás contento porque has conquistado un espacio, pero tienen la capacidad de recuperar hasta la portería, porque son portentos físicos. No tienen un delantero de referencia, son más dinámicos y te sacan de sitio y no nos tenemos que desesperar. Ellos quieren eso para habilitar espacios y luego ocuparlos. Tenemos que ser pacientes y mantener el orden y equilibrio defensivo", ha comentado.

Respecto al once, ha afirmado que en estos momentos de agosto es más importante todavía contar con un banquillo que dé profundidad y frescura a los titulares: "Tengo muy claro el once y en el fútbol actual, sobre todo en agosto, los cambios son muy importantes. En el plan de partido miramos más un 16 contra 16 más que un 11 contra 11. Los partidos están siendo de ida y vuelta y es porque los equipos no están hechos del todo. Sí que tengo claro quién estará en la portería, pero el que inicie no es definitivo".

Uno de los futbolistas que podría partir de inicio es Cyle Larin. El canadiense, al que Jagoba situó como extremo en el Ciutat de Palma, cuenta con la confianza del entrenador. "Estoy contento con el trabajo que está haciendo Larin en esa situación. Creo que se está adaptando bien a nivel posicional. Es importante que desde el inicio se vea que se cree en él también y que puede ser una buena temporada para él. A nivel mental el año pasado tuvo sus dificultades", ha destacado.

Una de las grandes sorpresas de la pretemporada es Marc Domenech, que ha entrado en la convocatoria para el partido: "He ha hablado con él. Si está en la convocatoria no es ningún regalo, es porque lo ha hecho bien en la pretemporada. Nos puede ayudar con sus características. Tanto en la Real como en Osasuna somos muy de mirar en casa y eso lo vamos a hacer".

Por último, Arrasate ha comentado la polémica que suscitó este jueves un gol anulado al Celta por el fuera de juego semiautomático, una de las novedades este año en la Liga. "Solo los capitanes se pueden dirigir al árbitro y así tiene que ser para nosotros y todos los demás. Si los árbitros quieren ganar crédito la primera jornada es la mejor para marcarlo todo. Lo del fuera de juego semiautomático pensábamos que sí, pero ayer la primera en la frente. Tardan casi 3 minutos en decidir y luego no vi la imagen hasta el inicio del segundo tiempo. Entiendo que es mejor que tirar líneas, pero ayer no convenció a nadie", ha concluido.