Raíllo: “Pasar de defensa de cinco a defensa de cuatro es un cambio radical”

"Pasar de defensa de cinco a defensa de cuatro, es un cambio radical", ha apuntado el capitán del RCD Mallorca, Antonio Raílloen la previa del estreno de la nueva temporada de LaLiga. El defensa central ha destacado la importancia de la pretemporada, donde el equipo ha trabajado mucho para adaptarse al cambio táctico que propone Arrasate. Raíllo ha subrayado la necesidad de jugar casi perfecto ante el Real Madrid y ha enfatizado en la solidaridad del equipo como clave para competir contra rivales de tanto talento.

Raíllo ha explicado como vive este inicio de temporada. "Las sensaciones son positivas. Creo que en pretemporada el equipo ha respondido bien y va asimilando conceptos poco a poco", ha comentado. "Es un cambio un poco grande pasar de línea de cinco a línea de cuatro. Conceptos diferentes, movimientos, mecanismos… la primera prueba va a ser dura y tenemos que estar preparados", ha señalado con respecto al nuevo esquema que propone Arrasate.

Raíllo tiene claro cuales son las claves para sorprender al Madrid. "Que sea un partido casi perfecto, que tú tengas un día muy bueno y que ellos a la vez tengan un día un poco malo. Tenemos que ser muy solidarios, que creo que lo somos", ha indicado en declaraciones difundidas por el club.

"Tenemos ese ADN del Mallorca, sobre todo en los últimos años. El equipo pelea como una familia, todos vamos a una y esa solidaridad tanto ofensiva como defensiva hace que el equipo siempre esté cerca de rascar algo", ha añadido.

Con un comienzo de Liga difícil, el defensa cordobés hace hincapié en que el primer partido ya es clave. "Independientemente de que sea el Madrid o no, empezar la liga con un resultado positivo es importante. Más que nada porque tenemos un calendario complicado al principio", ha destacado.

Raíllo también ha hablado sobre la afición del Mallorca, que este año ya supera el récord de abonados con más de 22.000. "Se nota mucho cuando está en el campo, sobre todo cuando están de nuestro lado y nos apoyan. Es el jugador número doce", ha comentado.

El jugador cumplirá nueve años defendiendo la camiseta del club bermellón. "Es difícil hoy en día, con tanta información que hay alrededor, que no nos quiera cualquier equipo de España o del extranjero, lo fácil es firmar a un futbolista y lo complicado es estar en un sitio durante tantos años", ha apuntado. "Estoy muy a gusto aquí. El club quería que me quedara, yo también me he querido quedar y al final cuando dos partes tienden a entenderse, se entienden", ha señalado.

Por último Raíllo ha recordado todo lo que ha vivido desde que firmó por el equipo en 2016, cuando el Mallorca estaba en Segunda División. "Cuando llegas aquí vienes con un reto muy distinto al que sucedió. Era un equipo que estaba hecho para subir a Primera División y acaba bajando a Segunda B. Entonces, dentro de ese año un poco complicado, se le da la vuelta a la tortilla por completo. Y al final acabas echando la vista atrás y mira, no hay mal que por bien no venga. Me alegro de que haya pasado todo eso para que hoy en día pueda disfrutar de donde estamos", ha concluido.