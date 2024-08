La camiseta más especial del 'Pirata' Muriqi

Vedat Muriqi acumula decenas de camisetas en su armario. De clubes importantes y de selecciones. Son trofeos que los futbolistas guardan con el paso de los años, que suelen intercambiar al final de los partidos, y que les sirve para tener una colección muy difícil de conseguir. Y desde esta semana, cuenta con una más que le ha hecho una especial ilusión.

El FC Liria, club kosovar en el que se formó el atacante del RCD Mallorca, ha querido tener un detalle con el delantero. Es por ello que han sacado una edición especial de su camiseta inspirada en él y sobre todo, en el apodo con el que se le conoce, que no es el otro que el 'Pirata'.

Así, de color negro y blanco, la camiseta tiene en el centro una calavera, símbolo con el que se representa a los piratas. Muriqi, que la ha recibido de manos del Mallorca, no ocultó su alegría al tenerla, ya que solo la había visto en fotos. "Este club fue el que hice los primeros pasos de mi carrera futbolística. Cuando lo veo siempre me acuerdo de esos días que pasamos después de la guerra y lo difícil que ha sido llegar hasta dónde estoy. Es un placer y un orgullo para mí que saquen esta camiseta", reconoce en declaraciones difundidas por el club bermellón.

"No me dijeron nada. El presidente del club es como un amigo y no me había contado nada. Es muy bonita", añade. En una entrevista con este diario, Muriqi dejó claro que busca ayudar a los clubes que le permitieron dar el salto al fútbol europeo de primer nivel. "Es un buen detalle para un jugador que salió de ahí y ha llegado a jugar en España. Ahora estoy intentando ayudar a mi ex club en los que sea, incluso busco jugadores para que vayan hacia allí. Llevo doce años en Europa y tengo más experiencia que ellos", apuntó.

El '7' bermellón no dudó en probársela y pasear por el comedor de Son Bibiloni, recibiendo bromas y comentarios de sus compañeros de equipo. "Lo que me faltaba por ver", comenta Dani Rodríguez. "Con un pirata. ¿No creo, no? Eres el rey", le dice Samu Costa. Para acabar, Muriqi le replica al mediocentro gallego "a ver si te la hace Betanzos", a lo que el '14' responde "tengo una calle".

Muriqi, que parte como delantero titular para Jagoba Arrasate, intentará regresar a los buenos números que vivió en su primera temporada con el Mallorca y que el año pasado se frustraron por una lesión muscular que le dejó fuera de combate dos meses. Este domingo, ante el Real Madrid, buscará comenzar su cuenta de goles.