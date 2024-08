Arrasate: "Prefiero que llegue un fichaje bueno antes que dos medianos"

Jagoba Arrasate rompió el hielo con los medios de comunicación que cubren la actualidad del Mallorca. En un encuentro informativo llevado a cabo este martes al mediodía en Son Moix, el técnico vasco pasó revista al estado de su equipo a cinco días del estreno en la Liga.

"Depende de lo que se entienda por casi cerrada porque entiendo que alguna pieza falta y va a llegar", aseguró arrasate en torno a las palabras de Alfonso Díaz la pasada semana en torno a la confección de una plantilla que, a día de hoy, cuenta solamente con las incorporaciones de Mateu Morey, Takuma Asno y Johan Mojica.

"Prefiero que llegue un jugador bueno antes que dos medianos”, aseguró el entrenador bermellón que es consciente, a falta de veinte días para que se cierre el mercado, que todavía quedan "muchos movimientos" por hacerse en la Primera División.

Mbappé y el Real Madrid

Piedra de toque la que le espera al Mallorca en su estreno oficial 2024-25 con el vigente campeón de Liga. El Real Madrid visita Son Moix el domingo (21:30 horas / DAZN) con el debut de Kylian Mbappé en la Liga española.

"Yo no tengo ganas de ver a Mbappé. Lo primero que me dijo mi hijo es que le veríamos debutar, pero a mí no me hace ninguna gracia. Cuando le tienes delante es otra cosa", bromeó Arrasate.

El de Berriatua no quiso mojarse sobre si es "el mejor momento para medirse al Madrid" y dejó claro que sus pupilos deberán "hacer un partido casi perfecto para tener opciones".

Adaptación

"Estamos en el proceso, vamos por buen camino y hay muy buena actitud", ensalzó Arrasate sobre el proceso de asimilación de la nueva idea que quiere para el Mallorca 2024-25.

El entrenador de 46 años, no escondió que a su equipo "todavía le queda" trabajo por hacer e insistió en que "la liga va a empezar y las excusas no van con nosotros porque sabemos que tenemos que competir desde ya pensando que la mejor versión la encontraremos más adelante".

Ambición

Preguntado por el objetivo de la temporada, Arrasate quiso ir más allá de la salvación. "Para un club como el Mallorca su viabilidad pasa por la permanencia, pero no está reñido con ilusionarnos y ser ambiciosos", subrayó.

"Podemos tener un año ilusionante, como el pasado con la Copa, pero empieza la Liga y el tiempo nos pondrá en nuestro sitio si hacemos las cosas bien", finalizó el nuevo inquilino del banquillo de Son Moix.