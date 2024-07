El Mallorca hace caso a Arrasate: un extremo y lo que surja

Jagoba Arrasate aseguró en la entrevista publicada ayer en este diario que necesita «un extremo desequilibrante» para completar la plantilla. El técnico del Real Mallorca está satisfecho con lo que tiene para afrontar la temporada, sobre todo después de los fichajes de Mateu Morey, Takuma Asano y Johan Mojica, pero en la dirección deportiva están a la espera de las oportunidades que ofrecerá el mercado.

Además, hay dinero en caja. Y la venta de Gio González al Krasnodar ruso, que pagará más de cuatro millones de euros por el lateral derecho uruguayo, puede ayudar a que le llegue una guinda del pastel al preparador vasco. «Nunca sabes lo que puede salir», reconoció el exentrenador de Osasuna, que dejó claro que no necesita fichar a más defensas o delanteros porque está contento con lo que tiene a su disposición.

Lo que es seguro es que Pablo Ortells está tratando de contratar un futbolista de banda de perfil alto para las posibilidades de los bermellones, pero el hecho de que el club quiera reinvertir el dinero que ingresa por ventas de jugadores le abre todavía más puertas.

Aprovechar las inyecciones económicas

En la planta noble de Son Moix no son de lanzar la casa por la ventana, pero sí apuestan por aprovechar las inyecciones económicas para destinarlas a contratar jugadores. Así sucedió cuando recibió 18 millones de euros limpios por el surcoreano Kang In Lee -el PSG pagó 22 millones-, porque ese dineral fue para adquirir al mallorquín Sergi Darder -diez millones- y al canadiense Cyle Larin -ocho-. Arrasate cree que con lo que tiene ahora en el plantel es suficiente para competir en Primera División, pero no está cerrado a que llegue más talento al equipo en lo que queda de ventana de fichajes de verano.

