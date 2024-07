Otra victoria del Mallorca para despedir Inglaterra

El Mallorca ha despedido su concentración de pretemporada en Inglaterra con un triunfo ante el West Bromwich Albion gracias a un gol de David López (0-1). De esta manera, los bermellones regresan a la isla sin haber perdido ninguno de los tres encuentros que ha disputado, eso sí, frente a rivales de inferior categoría. Venció al Crewe Alexandra (3-1) y al Barnsley (1-0), mientras que este sábado también ha levantado los brazos ante un adversario de la Championship (segunda categoría). El imponente central ha desnivelado la balanza en un duelo tan aburrido como bronco, sobre todo teniendo en cuenta su carácter amistoso y que ha sido manchado por una lamentable agresión de un jugador de los ingleses a Samú Costa.

El conjunto de Jagoba Arrasate está en plena construcción, por lo que no se pueden extraer demasiadas conclusiones, pero lo que está claro es que se necesitará paciencia para que el plan del vasco salga a la perfección. El de Berriatua quiere que el equipo sea valiente, que mire hacia adelante y que sea capaz de presionar al adversario cuando no tiene el balón, aspectos que exigen un fondo físico que todavía no tiene. Falta resistencia y chispa, como es lógico, tanto para atacar como para defender. En la primera mitad han pasado muy pocas cosas en las dos porterías.

Asano, una de las mejores noticias de estas dos primeras semanas, ha sorprendido en velocidad y su centro no ha podido ser rematado en condiciones por Marc Domènech, que ha sido titular. El juvenil ha tenido más minutos por las molestias de Abdón, que no ha actuado por precaución, al igual que Javi Llabrés. Darder lo ha intentado, pero sus ofensivas se quedaban a medias.

Sergi Darder, durante el partido ante el conjunto inglés / RCDM

Choque interrumpido por una tangana

Hasta que en el minuto 40 el choque ha tenido que ser interrumpido por un puñetazo de Molumby a Samú Costa que ha provocado una tangana. El colegiado ha decidido que se llegara al final del primer acto a pesar de que todavía quedaban cinco minutos para el final.

Arrasate ha dejado al luso en el vestuario en una segunda mitad que también ha sido muy aburrida y en la que el gol del Mallorca ha sacado del tedio a los presentes en la ciudad deportiva del club inglés, que es donde se ha disputado el choque. Antonio Sánchez ha lanzado una falta magistral que ha pegado en el palo y en el rebote el canterano David López se ha llevado un gran alegría al anotar el tanto. El mallorquín, que está por ver si se marcha cedido a un Segunda División -el Burgos le pretende- se ha reivindicado con un tanto que recordará. A pesar de los numerosos cambios introducidos por Arrasate, la dinámica no ha cambiado.

Lo cierto es que los británicos, dirigidos por el valenciano Carlos Corberán y que pretenden el ascenso a la Premier League, han dado un paso hacia adelante en lo ofensivo, pero les ha faltado puntería, sobre todo a Heard y Furlong, o se han encontrado con un Greif inspirado. Arrasate pedía a sus pupilos resistir hasta el final para abandonar las tierras británicas con buen sabor de boca. Y así ha sido.