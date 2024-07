Jagoba Arrasate, nuevo entrenador del Mallorca: «Nos falta un extremo desequilibrante»

Jagoba Arrasate (Berriatua, 1978) atiende a este diario en su primera entrevista como entrenador del Mallorca con la responsabilidad que supone el reto que tiene por delante. Ha firmado por tres temporadas y en su discurso transmite mucha seguridad sobre lo que quiere hacer y, sobre todo, de qué manera. "Queremos vivir en el campo del rival", asegura en uno de los jardines del Hotel Lea Marston de Birmingham.

¿Qué impresión le ha causado el club desde su llegada?

Es verdad que solo son dos semanas, pero me he encontrado lo que me habían contado un poco. He encontrado un club organizado, con buenas instalaciones y, sobre todo, con un grupo que es una familia y eso nos facilita nuestro trabajo en un sitio nuevo.

¿Están en el punto que querían a estas alturas de pretemporada?

A nosotros también nos cuesta. Tenemos que echar la vista atrás en Pamplona, y cada pretemporada cambiaban pocas cosas y la metodología era conocida por todos, y es como que ahora tenemos que recordar cómo fue ese inicio también en Osasuna porque a veces cuestan las cosas. De momento muy bien porque la actitud de los jugadores está siendo muy receptiva. Es verdad que nos está costando, como es normal dentro de un proceso, pero todo va bien.

¿Cómo quiere que sea su Mallorca?

Los que me conocen ya saben cuáles son mis ideas futbolísticas. Más allá de que todos queremos ganar, hay muchas maneras de llegar a la victoria. Nosotros queremos vivir en campo rival y ser un equipo reconocible, eso es lo que queremos.

Los jugadores destacan que usted incide mucho en jugar en el campo contrario y en la presión tras pérdida, entre otros muchos conceptos. Esto es innegociable en su manual.

Sí, es en lo que estamos incidiendo, en jugar hacia adelante, defender hacia adelante, de la presión tras pérdida. Es que si queremos vivir en el campo rival necesitamos un poco eso y es en lo que más estamos insistiendo en estas dos primeras semanas.

El Mallorca viene de dos años y medio con Javier Aguirre de esperar al rival, de estar más atrás, de aprovecharse del fallo del rival y ahora con usted deberán cambiar el chip.

Sí, es una forma diferente. En los dos últimos años el equipo ha competido bien y ha conseguido los objetivos, hay una base de un trabajo bien hecho también y nosotros tenemos nuestra manera de ver el fútbol, ni mejor ni peor, pero es diferente. Y como hay algunas cosas que cambian queremos que lo sepan desde el inicio, que conozcan lo que les vamos a pedir y lo que vamos a ir haciendo.

¿Es un vestuario esponja para asimilar sus conceptos tan rápido?

Sí. Y también le digo una cosa que agradezco y que es fruto del trabajo de los cuerpos técnicos anteriores. Hemos visto hábitos de trabajo muy buenos, hay una cultura al trabajo muy grande y el grupo está muy comprometido y esa base ya está hecha. Nosotros tenemos que construir sobre eso y, cuando ya lo tienes, lo demás será más sencillo, entre comillas.

Aguirre apostó mucho por la defensa de cinco. ¿Entra en su manual?

Es que tampoco le damos tanta importancia al dibujo. Tenemos que defender con once y tenemos que atacar con once. Normalmente en la parte defensiva hemos optado por una línea de cuatro, pero lo que queremos es que el equipo tenga claro dónde tiene que presionar y un dibujo u otro tampoco cambia.

¿Tiene mimbres en la plantilla para lo que quiere hacer?

Lo bueno que tiene este equipo es que, si tuviésemos que competir ya, estaríamos preparados en cuanto a plantilla. Toda plantilla es susceptible de mejora y eso es lo que queremos. Entiendo que algún jugador llegará, pero estamos trabajando con los que tenemos y sabiendo que, con estos, podemos empezar también.

¿Cómo se hace un equipo valiente?

Primero uno tiene que tener claro lo que quiere y, a partir de ahí, transmitirlo. Llevamos años trabajando de una forma parecida, tanto en Soria como en Pamplona, con una metodología marcada que nos acerca a ese modelo de juego y es un poco implementar eso. Corregir, hacerles ver las cosas y ahora en la pretemporada suele haber desajustes y, entre todos verlo y corregirlo, para que, cuando empiece la Liga, todos lo tengan más claro.

Han fichado a Mateu Morey, Asano y Mojica. ¿Qué necesita más?

Las tres incorporaciones son muy positivas. Hay un poco la incógnita de Mateu Morey porque todos sabemos el jugador que es y tenemos que intentar, entre todos, que recupere esa mejor versión de él, que si es así, vamos a ganar todos, eso seguro. A Mojica le conozco bien y, con la no renovación de Jaume Costa, necesitábamos un jugador con proyección ofensiva y que tenga argumentos en campo rival. Y Asano viene a pulir un poco esas situaciones de profundidad que entendíamos que nos faltaba porque puede jugar por fuera y de segundo punta, es muy disciplinado y es lo que buscamos de él. Seguramente nos falte algún extremo específico y ya veremos cómo va el mercado.

¿Un extremos y nada más?

El mercado a veces te sorprende. Lo primero que quiero es que no haya salidas, entendiendo que en la portería habrá alguna como es normal, pero lo más importante es mantener el bloque y, por la forma de jugar que tenemos, seguramente nos falte ese extremo desequilibrante.

En la delantera tiene a Muriqi, Larin y Abdón, y Asano, si le pone ahí. ¿Es suficiente?

Sí, estoy encantado. Si tenemos que jugar con uno, bien, y con dos, también. Los tres delanteros del año pasado tienen un perfil diferente y se pueden complementar muy bien, más la posibilidad de Asano, que puede hacer de segundo punta. Y ahora en pretemporada estamos viendo a Marc Domènech, que todavía es muy joven, que viene del San Francisco, pero le queríamos ver también.

¿No quiere ningún central más?

Pues no. Tenemos cinco centrales porque está David López, que también le queríamos ver, más allá de después decidir si queremos que juegue partidos en Segunda. Y, como falta Mojica, pues a Van der Heyden le utilizamos en el lateral izquierdo. Tenemos cinco centrales y ya veremos si nos quedamos así o nos quedamos con cuatro, que sería lo normal.

Van der Heyden fue una fichaje de Ortells, que costó 2,5 millones y apenas jugó con Aguirre. ¿Usted cuenta con él?

Sí, en principio sí. Es verdad que no le conocíamos mucho porque no jugó mucho el año pasado y ahora que llevamos dos semanas con él la actitud es buenísima. Es un chico que tiene una sonrisa siempre, que siempre quiere entrenar y aprender y, es jugador nuestro, por lo que tenemos que hacer es sacarle el máximo rendimiento.

Una curiosidad. ¿Usted puede alinear a dos centrales diestros o a dos zurdos juntos?

Valjent o David López rinden más en el perfil derecho y Raíllo puede jugar en los dos perfiles. Es verdad que los zurdos pueden tener una lateralidad más marcada y sacarlos a la derecha cuesta más, pero jugarán los que mejor estén en ese partido.

Hay cuatro porteros y, como mínimo uno, tiene que salir. Rajkovic está cerca de salir hacia Arabia Saudí.

Hay cuatro grandes porteros y la idea es quedarnos con tres. Está por ver cómo hacemos ese puzzle en función de lo que marque el mercado y lo que entienda el club. Pero estoy tranquilo porque, si nos quedamos con tres, la portería quedará bien cubierta sea con quien sea.

"No descarto rotar con los dos porteros"

Usted alternó en la portería a Herrera y Aitor Fernández en Osasuna. ¿Es posible que haga lo mismo en el Mallorca?

Sí, los dos últimos años así lo corroboran. Yo tenía a Herrera y Aitor que, siendo muy diferentes entre ellos, tenían un nivel parecido. Hace dos años jugaron casi lo mismo y el año pasado quizá Sergio algo más, pero Aitor tuvo también protagonismo. Como tengo buenos porteros, no descarto que podamos rotar igual que con jugadores de campo. Entiendo que es un puesto muy específico, pero cuando hay nivel en la portería también es normal que haya esas rotaciones.

Greif y Leo Román quieren ser titulares, pero solo puede jugar uno en el caso de que se marche Rajkovic.

Es que yo cuento con los cuatro que tengo y, al final, tenemos que ver qué es lo mejor para el club y eso es en función del mercado.

"Es el alma mater de este vestuario, estoy encantado de que esté aquí"

¿Qué supone tener un jugador del nivel de Raíllo?

Es el alma mater de este vestuario, es el primero con el que hablé. Lleva ya muchos años, ha estado en Segunda B también y sabe el crecimiento del club, sabe en qué momento estamos y va a hacer todo lo posible para seguir creciendo. Y yo estoy encantado de que esté aquí porque, más allá de que sea un líder y un ejemplo dentro del vestuario, el nivel que está dando es altísimo también.

La marcha de Gio se hará oficial y se quedará con Mateu Morey y Maffeo en el lateral derecho. ¿Es suficiente?

Veremos si es así, pero no cabe duda de que Gio es un jugador que el año pasado hizo una grandísima temporada. Mi labor es sacarles el máximo rendimiento y ya sabemos, porque lo han demostrado, que el mejor Maffeo y el mejor Mateu son súper importantes para el Mallorca. Vamos a ver si Mateu encuentra esa mejor versión y Maffeo nos puede dar más profundidad en campo contrario.

Maffeo ha dicho más de una vez que le gustaría cambiar de aires, pero la realidad es que el club no tiene ofertas por él. ¿Cómo puede usted gestionar la motivación de alguien que se quiere ir?

Al jugador hay que entenderle también y seguramente en ese momento pensaba eso y ahora puede pensar lo contrario. Yo veo a un Maffeo muy receptivo en las dos semanas que llevo con él, le veo encantado y se le nota en la cara porque es muy expresivo. Todos sabemos el nivel que tiene, lo que tengo que hacer yo es sacarle el máximo rendimiento.

Darder cree que con la idea de juego por la que usted apuesta se pueden potenciar sus virtudes. Es el fichaje más caro en la historia del club, ¿será importante en su estilo?

He estado hablando con todos los jugadores, pero también me gusta escucharles y me he encontrado a un jugador super autocrítico, que no echa balones fuera, que sabe que la temporada pasada no fue la mejor y él se pone por delante. Ahora es su segundo año y tiene una gran ilusión por triunfar en el Mallorca, es de Artà y, aunque tenía otras opciones, vino aquí. Y entre todos tenemos que encontrar ese Darder que todos esperamos y ojalá sea este año.

¿Usted apuesta siempre para que haya un pivote defensivo, en este caso Samú Costa o Omar, o puede prescindir de esa figura?

Nos gusta un centro del campo dinámico. A veces jugaremos con un ancla y dos interiores y otras veces con doble pivote y mediapunta e incluso con dos pivotes y dos puntas. Tenemos para elegir en el centro del campo, tenemos seis jugadores de nivel con un perfil muy diferente y me fijé mucho en eso en el Mallorca el año pasado. Cuando tú analizas al rival, el Mallorca empezaba con tres jugadores en el centro del campo y acababa con otros tres y el nivel no bajaba, y nos tenemos que aprovechar de eso.

Usted en Osasuna tenía a Budimir. ¿Tiene una idea parecida con Muriqi para beneficiarse de sus virtudes?

Son delanteros diferentes y más después de haber visto a Muriqi estas dos semanas. La idea de lo que ha hecho Budimir este año, que lo haga Muriqi o lo que hizo el propio Muriqi hace dos años. Es que si tiene continuidad es de los más importantes que tenemos porque, más allá de que nos puede acercar al gol, todo el trabajo que tiene sin balón también es muy importante y el equipo lo agradece. Ojalá podamos tener al mejor Muriqi.

Abdón es un trozo del escudo del Mallorca y la temporada pasada marcó más goles que nunca en Primera. ¿Cómo le ve?

Ojalá se acerque a esos números otra vez. Le conozco desde hace mucho tiempo porque nos hemos enfrentado muchas veces, tanto en Burgos, Miranda o Santander. No sabes el motivo, pero siempre he tenido buen ‘feeling’ con él y hablábamos después de los partidos. Y ahora coincidimos. Sé que es un jugador muy querido y eso no se regala. Ha hecho muchas cosas bien para llegar a eso y, a partir de ahí, ojalá en el verde siga haciendo goles.

A Larin todavía no le ha tenido sobre el césped, pero su rendimiento fue decepcionante la temporada pasada. ¿Es recuperable?

No he estado con él, pero la sensación que tengo de las veces que me he enfrentado con el Valladolid, o incluso con el Mallorca, que nos ganó bien el año pasado con él arriba, es que tiene grandes virtudes. Es verdad que cuando llegas a un sitio nuevo hay un periodo de adaptación también y la confianza y demás aspectos influyen, pero es un perfil que necesita el equipo. Larin es muy poderoso, que va muy bien al espacio y, si mejora un poco la definición, puede ser un jugador muy importante para nosotros.

¿El calendario asusta con el Real Madrid como el primer rival?

Si le digo la verdad no pienso en estas cosas porque, al final, tenemos que jugar contra todos. El inicio es potente, pero ahora mismo estamos pensando más en cómo podemos llegar de la mejor manera a ese inicio de Liga. El objetivo será ganar el primer partido, sabiendo que tendremos enfrente al vigente campeón, pero estamos preparados para ello.

¿Qué se le puede exigir a su Mallorca?

Si algo tiene este grupo es compromiso y eso no va a faltar, eso se le tiene que exigir a cualquier equipo, e intentaremos ser reconocibles y que conectemos también con la afición para ser un equipo más fuerte.

"No soy nadie para pedirle cosas a la afición"

Hablando de afición, ¿le pide paciencia para que se vea al equipo que usted quiere?

No soy nadie para pedirle cosas a la afición. Es verdad que nuestra mejor versión irá conforme vayan pasando los partidos, pero no es una excusa. Sabemos que tenemos que empezar la Liga a mediados de agosto y tenemos que estar bien y, a partir de ahí, iremos mejorando.

Usted tiene la experiencia de la temporada pasada con Osasuna. ¿Distrae mucho a los jugadores la Supercopa de España que se juega en Arabia Saudí en enero?

Hasta que llegue el momento no lo creo. Después del parón de Navidad hay un partido de Copa del Rey y después ya la Supercopa, y no distrae para la Liga. Es una experiencia diferente; entiendo que para clubes como Mallorca es algo importante y, una vez estás ahí, te das cuenta de la magnitud que tiene y lo que acaparan el Real Madrid y el Barcelona. Los otros son como convidados de piedra, pero una vez estás ahí, intentaremos darles un disgusto.

¿Cómo es su relación con Pablo Ortells?

Al estar aquí hablamos un poco del proceso de cómo va todo. Hoy en día el director deportivo y el entrenador tienen que ir de la mano y tienen que tener muchísima comunicación y, de momento, es muy fácil trabajar con Pablo.