Sergi Darder: «Este año no tengo excusas»

Usted ya lleva muchas concentraciones de pretemporadas en su carrera. ¿Realmente se hacen tan pesadas?

Muchas veces cuando hablas de cuántas temporadas llevas en Primera es mejor hablar de cuántas pretemporadas llevas. Es lo que cuesta más, lo más pesado, pero también le digo que los que tenemos niños pequeños y responsabilidades es nuestro momento para descansar después de los entrenamientos.

Con la llegada de Jagoba Arrasate, ¿están más activados para demostrar su valía al nuevo entrenador?

Eso siempre pasa, incluso aunque siga el mismo entrenador. Siempre se empieza con muchas ganas y diferentes energías, pero es verdad que cuando hay un nuevo entrenador todos tienen esta fuerza para decir eso de que ‘aquí estoy yo’. Y malo sería que eso no sucediera.

¿Qué impresión le ha causado?

Ya se sabe cómo es. Cuando lo hacen oficial, incluso antes que ya se decía, empiezas a preguntar a excompañeros y jugadores que le han tenido y es un poco lo mismo que me habían dicho. Es muy buena persona, incluso diría que es persona antes que entrenador, y muy intenso. Arrasate es un entrenador que no te permite un respiro ni entrenando ni jugando, quiere que todo sea de alta intensidad y con un ritmo muy alto, tal y como hacía en Osasuna. Y tiene mucho mérito lo que ha conseguido ahí porque eso es lo que hizo que fuera su equipo. Y ojalá lo pueda conseguir con nosotros.

Presión en campo contrario, mirar hacia adelante, ir de dentro hacia afuera…

Exactamente. Te puede gustar más o menos, pero que un entrenador sea capaz de transmitir a los jugadores y que sean capaces de hacerlo es el éxito que puede tener un técnico. Y eso es lo que consiguió en Osasuna. Ojalá nosotros lo asimilemos rápido. También le digo que nosotros somos jugadores esponja, hay jugadores que aquí llevan mucho tiempo, yo llevo menos, pero que han pasado por diferentes entrenadores con perfiles muy diferentes y se han adaptado muy bien. Es un vestuario humilde y esponja y, saldrán o no las cosas, pero las ganas para que salga bien serán máximas.

¿Le ha dado tiempo a hablar con él?

Sí, hemos hablado un poco para, ya no tanto a nivel individual, sino para saber qué espera a nivel colectivo y de conocernos. Supongo que a lo largo de los días y semanas iremos teniendo más oportunidades de lo que quiere del equipo y de mí.

¿Qué retos se marca a nivel personal?

Quiero volver a ser yo, a disfrutar del fútbol y a reencontrarme conmigo mismo. Es lo que había hecho durante muchos años de mi carrera y el año pasado no tuve la consistencia para poder hacerlo y este año no tengo excusas para mirar hacia afuera ni alrededor. Así que con muchas ganas de volver a tener protagonismo y que mis virtudes puedan lucir y ojalá sea des la jornada uno para empezar bien, que es lo que todos queremos.

¿Qué es lo que falló la temporada pasada?

Es una buena pregunta. Podría empezar a mirar hacia afuera, poner mil excusas, pero soy de los que me miro a mí mismo y creo que no estuve a la altura, o al menos las cosas no salieron como yo quería ni como la gente quería. Pero prefiero hablar de mí y en los pocos momentos en los que pude hacer mi juego no tuve la consistencia de hacerlo. Son muchas circunstancias y no sabes exactamente el motivo porque seguramente sea el cúmulo de muchas cosas, pero las ganas que tengo ahora son muy grandes, aunque también las tenía el año pasado. Por suerte pude acabar bien y ahora espero empezar igual que acabé.

Hace mucha autocrítica, pero marcó goles importantes, como el del pase a la final de la Copa del Rey en la tanda de penaltis.

No vine al Mallorca para marcar goles, pero sí para ser un jugador importante, no para ser uno más porque eso, además, es lo que le corresponde a mi juego. Y evidentemente también hay gente que se confundió sobre qué perfil de jugador era yo porque me pedían ser diferente con unas condiciones que no son las mías. Ojalá que sí, pero no he venido a marcar diez goles, sino a hacer jugar al equipo y a que los mediapuntas, bandas y puntas puedan tener la pelota con mucha más claridad desde atrás e intentar generar ocasiones. Y es pronto para decirlo, pero creo que con Jagoba puedo encontrar esa manera de jugar que me va bien, Me gusta este perfil izquierdo, en el que bajo a recibir la pelota del central y el lateral y, cuando la pelota esté en el otro lado, poder tener llegada. Y así es más fácil que mis virtudes aparezcan.

El propio Aguirre se pasó muchos meses reconociendo que le buscaba una ubicación ideal. Ahora parece que será más fácil con Arrasate.

Es que un equipo es un puzzle, y si las piezas y la manera de jugar no encajan, posiblemente poner esa pieza sea más difícil que poner un cromo, cuando ya todo va más rodado. El año pasado no encontramos la forma de encajar, pero soy autocrítico cien por cien conmigo mismo, aunque tampoco me quiera tirar toda la mierda encima porque hice algunas cosas buenas, pero es evidente que la gente espera más y yo también esperaba más. Este año la situación tiene que ser diferente y, las primeras ideas de juego que nos dan, creo que me puede ir mejor.

¿No se excede en la autocrítica?

Hace unos años también era muy autocrítico y me hacía daño a mí mismo, pero ahora me ayuda. Si yo ahora le digo que he marcado contra tal o cual seguro que usted pensaría que soy un flipado, sé las cosas que hago bien, pero eso tampoco tengo que decírselo a nadie, simplemente me genera confianza. Y tampoco voy a engañarme o engañar a la gente sobre si he hecho tres cosas buenas y por eso he hecho un buen partido. Sé lo que soy capaz de dar y conozco mis defectos, que intento que se vean lo menos posible. Al final hay maneras de jugar en las que cuesta más que tus virtudes aparezcan, y eso no lo digo por el año pasado, sino en general, y los defectos se potencian más. Y este año la manera de jugar puede potenciar mucho mis virtudes y después no sé cómo irá porque quizá ni juego. Pero, por lo que estoy viendo estos primeros días, mis virtudes pueden encajar bastante en la manera de pensar del míster.

Usted es el fichaje más caro de la historia del Mallorca. ¿Eso le pone peso en su mochila?

No, ni mucho menos. Es que esto me ha pillado en un momento en el que pocas cosas me afectan, ya no solo futbolísticamente sino en la vida, me siento fuerte para afrontar mentalmente cualquier situación y es algo que no lo he pensado nunca. Esto es un mercado y, si uno está dispuesto a pagar lo que cree que vales y el otro a aceptarlo, pues nada que decir. No puedo intentar hacer más de lo que sé por el hecho de que he costado más dinero. Yo lo tengo claro, pero quizá la gente no tanto, que es el tipo de jugador que yo soy.

Lo dice por la eterna comparación con Kang In Lee.

Exactamente. Kang es un jugador que, de la nada, te sabe generar una ocasión, y seguramente yo sería el jugador que sería capaz de hacer que Kang pudiera generar mucho más. Hablando de hace dos años, soy más parecido a Galarreta que a Kang.

Eso le perjudicó.

Es que cuando pones un vídeo de los mejores momentos de cualquier jugador de la elite todos son muy buenos. Puedes ver uno de un central que hace cuatro regates y luego la realidad es que tiene los pies cuadrados. Es muy fácil engañar y yo he tenido la suerte de hacerlo con algún gol o algún regate y después la gente se cree que soy ese jugador todo el tiempo, y no lo soy.

¿Qué se le puede pedir a este Mallorca?

Firmaría repetir la temporada anterior. Volver a llegar a una final de la Copa del Rey es una cosa que quizá pueden pasar muchos años para que se vuelva a repetir, pero es verdad que tenemos que ser realistas y conscientes de que tenemos que dar un paso hacia adelante en la Liga, donde te ganas la comida de verdad. Sabes que si bajas a Segunda estás muerto y la Copa del Rey es un premio que ojalá podamos disfrutar, y la Supercopa de España ojalá la podamos ganar, aunque debemos saber qué equipos hay. En estas competiciones tenemos que dar la cara, pero lo que nos hará felices en el día a día es la Liga, crecer e intentar captar la manera de jugar que quiere el míster lo antes posible porque nadie te perdona. No diré ir a Europa, ojalá que sí, pero que la gente esté contento de venir a Son Moix.

Se escucha mallorquín en el terreno de juego.

Lo hemos hablado muchas veces. La verdad es que hay pocos jugadores mallorquines en Primera División, pero ahora el Mallorca ha sido capaz de juntar a muchos entre los que hemos llegado, los que ya había y los chavales que vienen de abajo. Da gusto, ya no solo en el campo, aunque si tenemos que hablar en inglés o en castellano, lo hacemos, pero en el día a día estar rodeado de gente con la que compartes cultura y el mismo idioma se hace agradable.

¿Le gusta la camiseta?

Me toca decir que sí, aunque reconozco que soy más clásico (sonríe). La camiseta es guapa y entendería que se vendiera mucho, pero soy más de color liso.

¿No cree que tiene demasiado negro?

Eso ya son gustos. Se parece a la de hace dos años y nos dio suerte porque fuimos novenos, así que espero que nos vaya igual de bien.

Abdón y usted pronunciarán el pregón de las fiestas de Artà.

Es un orgullo y una presión. Quizá no soy consciente del todo, pero una vez me vea ahí arriba delante de todo el pueblo… Creo que estoy más cómodo en el césped. Es algo de agradecer, que piensen en uno y más con un amigo como Abdón, por lo que será un día muy especial.

Cesc Riba, Jan Salas, Marc Domènech, Samu Guzmán… ¿Los jóvenes le preguntan?

Sí, me preguntan, miran y les damos los cuatro consejos que podemos. Más que ellos te pidan, eres tú el que vas a avisarles o a ayudarles en algunas cosas. Es verdad que el fútbol ha cambiado y antes costaba mucho más integrarse que ahora. A ellos les tocará cantar alguna canción, pero poco más. Tienen vida diaria de primer equipo, que es lo que debe ser. Los chavales de ahora parece que todo les importa muy poco porque tienen su móvil y van a su bola, pero eso le pasa a las personas en general, no solo a los futbolistas. Creo que ellos lo están disfrutando aquí.

