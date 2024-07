Mateu Morey: «Tenemos ganas de conseguir algo guapo esta temporada»

Mateu Jaume Morey (Petra, 2000), es pura ilusión. El lateral derecho asegura que en el Mallorca empieza «de cero» después de una etapa en el Borussia Dortmund alemán en la que llegó a ser titular en la Champions y en la Bundesliga, y en la que acabó viviendo la cara más amarga del fútbol por culpa de dos graves lesiones de rodilla. El canterano atiende a Diario de Mallorca en el jardín del Hotel Lea Marston de Birmingham, donde está concentrado con los bermellones.

¿Cómo le han recibido sus nuevos compañeros?

Estoy muy feliz. Los compañeros se han portado muy bien conmigo desde el primer día, algo que me pone muy contento y, como ya dije en su momento, estoy dispuesto a darlo todo por este escudo.

El cambio es grande porque deja el Borussia Dortmund alemán para volver a Mallorca. ¿Cómo se siente?

La verdad es que en casa uno siempre se siente diferente. Es algo muy especial para mí después de tantos años volver a ponerme esta camiseta, me siento muy querido por todos y, sobre todo, con muchas ganas de que esto empiece.

Se le vio muy activo y con personalidad en el primer amistoso de esta pretemporada.

Tuve buenas sensaciones, aunque solo fuera el primer partido. Espero ir mejorando, tanto en lo individual como en lo colectivo, porque somos un grupo muy ambicioso y tenemos ganas de conseguir algo guapo esta temporada. Lo daremos todo para que así sea.

El mallorquinismo le ha recibido con los brazos abiertos.

Le aseguro que el que está más feliz soy yo y mi familia. Después de unos años difíciles a nivel personal, volver al Mallorca es muy especial, me da mucha fuerza y quiero aprovecharlo al cien por cien.

¿Le presiona que haya tantas expectativas con su regreso?

No me presiona. Es algo que los futbolistas estamos acostumbrados a vivir, convivimos con ello, y es bueno que se esperen cosas buenas de ti. Ojalá pueda demostrar todo lo que llevo dentro con esta camiseta y que no he podido en los últimos años.

La plaça Ramon Llull de Petra se quedó pequeña la pasada semana con el homenaje que le rindió su localidad natal.

Fue fantástico. Me recibieron muy bien, estuve muy feliz y fue un orgullo muy grande para mí que el pueblo de Petra se tiñiera de rojo para recibirme. Es algo que me da muchas fuerzas para afrontar este proyecto. No me esperaba tanta gente y fue tan bonito que es algo que recordaré siempre.

¿Qué le pide Arrasate?

Lo que nos ha transmitido estos días en los entrenamientos es que juguemos hacia adelante, que seamos agresivos cuando no tengamos el balón. Estamos en el buen camino con las semanas que llevamos de entrenamientos y lo que nos queda para empezar la Liga. Tenemos un mes para perfeccionar lo que nos pide y llegar al inicio lo mejor posible.

¿Cómo le define?

Ya ha demostrado como entrenador de lo que es capaz y lo que ha hecho en Pamplona estos años. Es un técnico con las ideas claras, que le gusta que seamos atrevidos y que vayamos hacia adelante. Y creo que, de todo eso, podemos sacar buenas cosas para el equipo.

Para cumplir todo lo que pone su pizarra requiere de mucha exigencia física.

Es que, por ejemplo, la presión tras pérdida en el fútbol es muy importante y, si se hace bien, es una buena manera de recuperar la pelota muy rápido para hacer daño al rival.

El Mallorca viene de una defensa de cinco y ahora parece que será de cuatro.

Somos un equipo bastante completo que nos podemos adaptar a las dos formas de jugar. Solo llevamos diez días y ya iremos viendo cómo quiere jugar, pero tengo claro que nos adaptaremos a los que nos pida.

¿Siente que el Mallorca es la oportunidad de su vida para volver a demostrar su valía?

Es una oportunidad muy buena para mí de poder disfrutar, que en los últimos años no lo he podido hacer y, si uno disfruta, tienes muchas más posibilidades que las cosas vayan bien.

Tendrá mucha competencia con Gio y Maffeo, que de momento sigue en el Mallorca.

Esa competencia es buena para mí y el equipo y, si los tres estamos en nuestro mejor nivel, eso hará que suba el del equipo.

Usted estaba en la elite del fútbol europeo, disputando Champions, antes de sufrir dos lesiones tan graves de rodilla. ¿Siente que quiere reivindicarse?

No es un tema de reivindicarme porque el tiempo pasa y yo soy otro porque he ido creciendo y madurando y lo que quiero es disfrutar.

Pero usted ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección española y solo una lesión le apartó de ir a los Juegos de Tokio, por ejemplo.

Es que esto pasó hace tres o cuatro años, soy otra persona y tengo otra mentalidad. He aprendido de todo lo que me ha pasado. Ahora empiezo de cero y estoy muy motivado en el Mallorca, con muchas ganas. Todo lo que venga será positivo.

¿Cómo le ha influido en su juego haber estado tres temporadas en el Borussia Dortmund en la Bundesliga?

He madurado mucho y, sobre todo, he entendido otra manera de ver el fútbol porque en el fútbol alemán las transiciones son más rápidas y directas y, en este sentido, he mejorado mucho.

Usted no ha firmado un contrato largo con el Mallorca ya que tiene una temporada con otras dos opcionales, ¿no es muy poco?

Es que es algo al que los jugadores estamos acostumbrados, convivimos con estas cosas y yo me centro en el día a día. Si lo hago así, seguro que después todos estarán contentos.