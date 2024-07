Toni Lato desgrana el manual de Arrasate en el Mallorca: "Nos pide un juego muy directo"

Toni Lato no titubeó ni un segundo cuando fue preguntado sobre el manual que Jagoba Arrasate quiere implantar en el Mallorca. «Nos pide un juego muy directo, que seamos muy presionantes, que la mayor parte del partido se juegue en el campo contrario y que, cuando robemos el balón, las transiciones sean rápidas. Mientras podamos jugar en el campo contrario, todo ese tiempo es mejor para nosotros. Y ahora tratamos de asimilar esas ideas», argumentó.

El lateral izquierdo atendió a los enviados especiales de los medios mallorquines a Birmingham tras el partido ante el Crewe Alexandra, en el que marcó el primer gol del duelo (3-1), aunque le restó importancia. «Lo más importante es ir cogiendo ritmo y las sensaciones de la competición, veníamos de unos entrenamientos fuertes y de una nueva dinámica con el nuevo míster, que tiene unas ideas concretas», señaló.

El valenciano profundizó un poco más al ser preguntado sobre las diferencias de Arrasate, con el que ya coincidió en su corta etapa en Osasuna, respecto al Mallorca del extécnico, Javier Aguirre. «Es que son ideas diferentes. El año pasado jugábamos más en nuestro campo que en el contrario y ahora queremos ser más presionantes en el campo contrario. Habrá partidos que no podremos hacerlo, pero tenemos que adaptarnos y, si no podemos, cuando robemos hacer buenas transiciones», argumentó antes de reconocer que pasar de una defensa de cinco a la de cuatro obliga más vigilancias: «Se nota porque el año pasado marcábamos al hombre, casi por todo el campo y este año, con línea de cuatro, tienes a más gente para asociarte por delante, al extremo, al interior que puede caer a banda o ir al espacio, pero es verdad que defensivamente debes saber posicionarte mejor porque no es lo mismo que con cinco. Tendremos más virtudes en momentos de transición porque tendremos gente por fuera para llegar rápido".

Mojica

Lato, que espera «mejorar los registros a nivel personal» del pasado curso -1.544 minutos repartidos en 28 partidos de Liga-, sonrió cuando fue cuestionado sobre el inminente fichaje de Mojica, que llegará del Villarreal. «Le conozco personalmente, le he visto en Valencia y es un buen tío y, si viene a ayudarnos, será de lujo. La competencia es buena», sentenció.

