El Mallorca viaja a Inglaterra para seguir puliendo el estilo Arrasate

El Mallorca da un paso más en su preparación. El grupo que dirige Jagoba Arrasate se desplaza este sábado a Birmingham (Inglaterra), en un vuelo chárter que partirá a las 18 horas, para la concentración de pretemporada. Solo será una semana, porque es hasta el sábado, 27 de julio, pero el entrenador vasco quiere aprovechar el tiempo en tierras inglesas y alejarse, sobre todo, del intenso calor que azota la isla.

Los bermellones trabajarán en la ciudad deportiva Aston Villa FC Training Ground, situado en Bodymoor Heath, un pequeño pueblo cercano a Kingsbury en el norte de Warwickshire. Está a veinte kilómetros de Birmingham, ciudad donde el Mallorca cayó en la final de la Recopa de Europa en el año 1999. El campo de entrenamiento de los ‘Villans’, un histórico del fútbol británico, fue remodelado en 2005 y cuenta con tres terrenos de juego y todo lo necesario para un equipo del más alto nivel. El plantel se alojará en el Hotel Lea Marston, de cuatro estrellas, y que apenas está a cuatro kilómetros, por lo que estará alejado del bullicio de la ciudad.

La expedición, que tiene prevista su llegada al establecimiento sobre las 22 horas, no podrá descansar mucho porque este domingo ya afrontará su primer amistoso. Primero contra el Crewe Alexandra FC, de la League Two (Cuarta categoría inglesa), a las 13 horas, en Bodymoor Heath, por lo que no tendrán que desplazarse de la ciudad deportiva en la que trabajan. Es un rival inferior a todas luces, pero servirá para ir definiendo los detalles que quiere implantar Arrasate. Será el debut de Mateu Morey y Asano, de momento las únicas caras nuevas de la plantilla, más allá del retorno de Leo Román, tras su exitosa cesión en el Oviedo, entre otros.

El preparador dará este sábado la lista de los que viajan, incluso los que esperan jugar con otra camiseta la próxima temporada, como es el caso de Maffeo, que ya ha manifestado en más de una ocasión que pretende cambiar de aires.

Lo que es seguro es que Larin, de vacaciones tras su participación en la Copa América, no estará en Inglaterra mientras que Rajkovic, que participó en la Eurocopa, ya trabaja en Son Bibiloni desde el pasado jueves.

El siguiente encuentro se jugará el viernes, día 26, frente al Barnsley, un adversario de más nivel ya que milita en la League One (tercera categoría). El encuentro se jugará a las 13 horas en el Loughborough University Stadium, a cincuenta kilómetros del lugar de concentración y, como todos los de la pretemporada del Mallorca, será ofrecido por IB3 Televisió. Y, justo antes de regresar a la isla, subirá un escalón porque se enfrentará al West Bromwich Albion, el sábado a las 14 horas, en el WBA Training Centre, la ciudad deportiva de este conjunto inglés de Championship (Segunda), ubicado a 25 kilómetros del hotel.

Después el Mallorca volverá a casa para seguir con su puesta a punto para estar en forma el 18 de agosto (21:30 horas) en el estreno liguero ante el Real Madrid. Antes se habrá enfrentado al Poblense en el Nou Camp de sa Pobla, el 31 de julio (19:30 horas), mientras que el 3 de agosto se medirá al Burgos por la mañana, en el estadio de El Plantío, y al Mirandés, por la tarde, en Anduva. Y la última prueba será en el Ciutat de Palma ante el Bolonia italiano, a las 20:30 horas, en Son Moix.n

