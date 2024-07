Arrasate se lleva a 28 jugadores a la concentración de pretemporada del Mallorca en Birmingham

Jagoba Arrasate ha dado su primera lista como entrenador del Mallorca. El técnico vasco ha decidido llevarse a veintiocho jugadores a la concentración de pretemporada de una semana que llevará a cabo desde este mismo sábado en Birmingham y en el que disputará tres partidos amistosos.

Después de diez días de entrenamientos en Son Bibiloni, los bermellones se aprovecharán de una clima más templado para seguir sumando kilómetros a sus piernas. Como era de esperar, Cyle Larin es la única ausencia ya que tiene permiso para prolongar sus vacaciones tras su participación en la Copa América con la selección de Canadá. De hecho, el delantero regresará el 31 de julio, según ha informado el club en una nota.

Los que viajan son Rajković, Leo Román, Greif, Cuélllar, Mateu Morey, Maffeo, Gio, Van der Heyden, Raíllo, Valjent, Copete, David López, Toni Lato, Omar Mascarell, Samú Costa, Morlanes, Dani Rodríguez, Antonio Sánchez, Javi Llabrés, Asano, Sergi Darder, Abdón, Muriqi, Daniel Luna, Cesc Riba, Jan Salas, Marc Domènech y Samuel Guzmán.

Los bermellones trabajarán en la ciudad deportiva Aston Villa FC Training Ground, situado en Bodymoor Heath, un pequeño pueblo cercano a Kingsbury en el norte de Warwickshire. Está a veinte kilómetros de Birmingham, ciudad donde el Mallorca cayó en la final de la Recopa de Europa en el año 1999. El campo de entrenamiento de los ‘Villans’, un histórico del fútbol británico, fue remodelado en 2005 y cuenta con tres terrenos de juego y todo lo necesario para un equipo del más alto nivel. El plantel se alojará en el Hotel Lea Marston, de cuatro estrellas, y que apenas está a cuatro kilómetros, por lo que estará alejado del bullicio de la ciudad.

La expedición, que tiene prevista su llegada al establecimiento sobre las 21 horas, no podrá descansar mucho porque este domingo ya afrontará su primer amistoso. Primero contra el Crewe Alexandra FC, de la League Two (Cuarta categoría inglesa), a las 13 horas, en Bodymoor Heath, por lo que no tendrán que desplazarse de la ciudad deportiva en la que trabajan. Es un rival inferior a todas luces, pero servirá para ir definiendo los detalles que quiere implantar Arrasate.

El siguiente encuentro se jugará el viernes, día 26, frente al Barnsley, un adversario de más nivel ya que milita en la League One (tercera categoría). El encuentro se jugará a las 13 horas en el Loughborough University Stadium, a cincuenta kilómetros del lugar de concentración y, como todos los de la pretemporada del Mallorca, será ofrecido por IB3 Televisió. Y, justo antes de regresar a la isla, subirá un escalón porque se enfrentará al West Bromwich Albion, el sábado a las 14 horas, en el WBA Training Centre, la ciudad deportiva de este conjunto inglés de Championship (Segunda), ubicado a 25 kilómetros del hotel.