Alfonso Díaz: "Entendemos el enfado de la afición, tenemos que escucharla más"

Alfonso Díaz es consciente de que un sector del mallorquinismo está descontento con la gestión de la campaña de renovación de abonos. Por eso el CEO de Negocio de la entidad ha repetido, tanto ante los micrófonos como en privado, que no se puede volver a repetir. “Entendemos el enfado de la afición, tenemos que escucharla más”, ha destacado durante un desayuno informativo que ha organizado el club en Son Moix con los representantes de los medios de comunicación.

Ha evitado utilizar la palabra “problema” para repetir hasta la saciedad la de “incidencia” a la hora de explicar los numerosos contratiempos que se han producido y que les han obligado a ampliar el periodo de renovación de los socios hasta el 23 de julio para atenderlos. “Un ochenta y dos por ciento, que son unos 16.000, lo han hecho sin incidencias, y hay un dieciocho por ciento que las has tenido, y las lamentamos y por ello pedimos disculpas”, ha dicho ante los periodistas antes de ir más allá. “Ahora tenemos catorce personas, tanto en oficina como atención telefónica, para tratar de solventarlo todo lo más rápido y sencillo posible. El mensaje es que todo aquel que quiera renovar, va a renovar y el club le va ayudar, la gente tiene que estar tranquila en este sentido”, ha subrayado.

En el discurso de Díaz se deslizaba una cierta autocrítica respecto a aspectos que deben mejorar de cara a los ‘barralets’. “La afición es lo más grande que tiene un club y tenemos que escucharles más para que entendamos lo que quieren y necesitan. Tenemos que trabajar más y con más tiempo con ellos. Ya hemos tenido ocho o nueve reuniones presenciales y estamos dispuestos a seguir dando pasos para que el club sea lo más grande posible”, ha señalado.

Díaz, que ha negado que la gestión de los abonados se haya externalizado a una nueva empresa “porque es la misma que ya había”, se ha explayado a la hora de argumentar cuáles son las complicaciones que se han encontrado durante estas semanas: “Lamentamos que haya habido tantas incidencias porque esto es un proceso de cambio, de ir a mejor, en esta aplicación para las renovaciones y altas nuevas. Esto ya funcionaba en la venta de entradas el año pasado, pero lo que ha sucedido se resume en tres puntos. El primero es que con el cambio de contraseña o email, hay gente que no recordaba su email o no sabía cómo cambiar la contraseña, y nosotros tenemos que ser capaces de responder y ayudar para hacer más sencillo este alta. Después está el tema de grupos de personas, que suelen ser adultos más niños, que antes se hacía con un solo registro, y ahora cada usuario debe tener su email y contraseña y se han tenido que separar. Y este proceso ahora se tiene que hacer manual para resolverlo. Estamos trabajando para que lo antes posible, a ver si es posible para la segunda vuelta o para la próxima temporada, se puedan agrupar varios usuarios en un solo movimiento y en un solo pago. Y la tercera incidencia es que se requiere que todos los campos de la base de datos de la ficha de cada abonado esté completo porque es un requerimiento de La Liga y, si no se cumplía, implicaba una incidencia”.

Alfonso Díaz, durante su encuentro con los periodistas en Son Moix. / Sebastià Adrover

Otro de los puntos que ha enfadado a una buena parte de la afición, tal y como han manifestado a través de las peñas y en las redes sociales, reside en que se pudieran crear altas nuevas en el mismo momento en el que los abonados antiguos podían renovar o cambiar de asiento, con el temor de quedarse sin la ubicación deseada. “Seguramente no se ha comunicado de la forma adecuada. Todos aquellos que están dado de alta tienen su asiento asegurado en el periodo de renovación, ningún alta nueva tiene accesos a los asientos de los abonados”, se ha apresurado a aclarar antes de ir al grano: “Solo quedaban libres las esquinas de Tribuna Este y Oeste, son los único sitios que podían ir las altas nuevas. Es importante que la gente esté tranquila porque todo el mundo tiene su asiento asegurado para renovar y los que quieran cambiar de sitios, podrán hacerlo en los sitios de los socios que no han renovado. Nadie de los que no estuviese el año pasado podrá quitarle el sitio a los que ya estaba”.

Sobre la eliminación de una de las filas de la Tribuna Este de Son Moix, que afecta a unos doscientos asientos, Díaz ha desvelado que se debe a la aplicación de una normativa autonómica de seguridad que en otras regiones ya ha sido derogada: «De cada doce filas, tiene que haber una libre. Es algo ajeno al club, que no estaba previsto y que le debemos dar solución».

El dirigente ha dedicado palabras cariñosas hacia los peñistas del Mallorca. “Quiero agradecer a las peñas y a sus presidentes el trabajo que hacen y que llevan años haciendo, tanto con Unió de Penyes, Moviment Mallorquinistas o los Alfonsinos. Les estamos escuchando porque es un tema importante y queremos que en esta aplicación ellos puedan dar de alta a sus peñistas, por lo que estamos trabajamos para tenerla”, ha dicho.

"El objetivo es estar en Primera División"

Por otra parte, Díaz ha puesto el freno de mano cuando ha sido preguntado por los retos deportivos del próximo curso, con Jagoba Arrasate en el banquillo. “Lo importante es que queremos estar en Primera, ese es nuestro objetivo. Siempre somos ambiciosos y queremos estar lo más arriba posible. Hemos dado pasos en cuanto a jugadores y también un cambio de rumbo con un nuevo entrenador, son pasos para ir creciendo”, se ha limitado a decir sin dar ninguna pista acerca de si Leo Román saldrá traspasado al Genoa italiano. “Son cosas de Pablo Ortells”, ha dicho en referencia al director deportivo.

El máximo representante de la propiedad en el club tampoco se ha mojado cuando ha sido cuestionado si, tras las incorporaciones de Asano y Mateu Morey, había dinero para afrontar traspasos o debían vender a algún futbolista. “Se han hecho los fichajes que eran necesidades fundamentales y ahora hay que ver las oportunidades de mercado, es un trabajo de día a día”, ha afirmado.

Entradas de La Cartuja

Por último, Díaz tampoco ha dado luz a si sabían algo nuevo respecto a su “reclamación formal” ante la Real Federación Española de Fútbol de la presencia de aficionados del Athletic en la zona malloquinista en la final de la Copa del Rey de La Cartuja del 5 de abril. “Hasta la fecha no nos han dado contestación. La realidad es que todos los que quisieron ir, estuvieron allí, pero se produjo una situación que, es la que vimos todos… La federación, con eso de tener presidente o no, hasta la fecha no nos han dado contestación. Seguimos luchando por defender a nuestros intereses y defender a nuestra afición, es algo que no es agradable para nadie”, ha finalizado.