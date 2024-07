Alfonso Díaz tiene un problema en el Mallorca

El Mallorca va camino del récord de abonados, cumplirá su cuarta temporada seguida en Primera, está saneado y el estadio de Son Moix y la ciudad deportiva es la envidia de muchos, pero Alfonso Díaz -CEO de Negocios-, que es el máximo responsable de muchas de estas cosas buenas, está en el foco de la ira de muchos aficionados. Y eso es un problema importante para él, por supuesto, pero también para la propia institución, que precisamente no va sobrada de cabezas visibles.

A su falta de carisma, aunque ahora no es el quid de la cuestión, se le unen algunas decisiones tomadas que no han gustado a los mallorquinistas de toda la vida, a los que tienen peso, no a los chavales que pululan en redes. Y con razón.

Es difícil de justificar que el club se vea obligado a alargar su campaña de renovaciones de abonos por las numerosas incidencias que se han producido, que han irritado a muchos que sienten que ya no se les tiene en cuenta y que se prioriza a unos VIPS que, no hace tanto, no sabían ni dónde estaba el estadio. Solucionar estos detalles y saber venderlos es esencial porque esta gente es el Mallorca de verdad.

