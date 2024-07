Takuma Asano: "Quiero marcar más de diez goles con el Mallorca"

"Konnichiwa". Con esta expresión japonesa, que sirve para dar lo buenos días, arrancó Takuma Asano su primera toma de contacto con la afición del Mallorca este martes a través del canal de YouTube del club.

Con la habitual sonrisa que le ha caracterizado desde que aterrizó el pasado domingo en Palma, el nipón alternó las respuestas en inglés y su lengua materna ante la gran cantidad de preguntas que le llegaban desde el país del sol naciente.

"Mucho gusto, me llamo Takuma Asano, llámame Taku", dijo el extremo diestro que llega procedente del Bochum alemán al ser preguntado por las primeras palabras que sabe pronunciar en castellano.

Sobre su adaptación a la isla, Asano reconoció que todavía no ha podido visitar muchos lugares y espera "recibir recomendaciones sobre playas y restaurantes", además de confesar que en el hotel donde se hospeda provisionalmente le ha sorprendido levantarse por la mañana y "poder ver unas increíbles vistas del mar y la playa".

El futbolista de 29 años no escondió que el ambiente que se respira en Mallorca le recuerda a Okinawa. "Son dos islas con playas increíbles, las dos ciudades son bonitas y te dan ganas de estar de vacaciones, pero yo no he venido aquí para ello", bromeó.

Asano pudo degustar gastronomía mallorquina en el vídeo promocional de su llegada. "Probé la sobrasada ayer y me gustó. Sé que es la comida típica de Mallorca y creo que me iré acostumbrando. Se lo recomiendo al resto de japoneses que la prueben", indicó.

Ambición

A nivel deportivo, el japonés no esconde ser consciente que le espera "una temporada complicada porque vengo a un país nuevo, otra Liga y cultura", pero se pone como objetivo "marcar más de diez goles porque nunca antes lo he logrado desde que estoy en Europa".

Asano reconoció que todavía no ha podido coincidir con toda la plantilla, pero agradeció "el ambiente agradable en el vestuario con los compañeros y el staff", destacando que su nuevo míster, Jagoba Arrasate, en el hotel le pareció "una persona agradable, aunque me han dicho que en el campo es alguien muy apasionado".

Mbappé y Rüdiger

"Sueño con enfrentarme al Real Madrid y al Barcelona porque son dos de los clubes más grandes del mundo", confesó el asiático que, precisamente, debutará en la Liga contra los blancos en Son Moix el domingo 18 de agosto a las 21:30 horas.

"Me gustaría especialmente medirme con Kylian Mbappé y también a Antonio Rüdiger, porque ya jugué contra él en el Mundial. Es un gran jugador y no es sencillo jugar contra él, pero me encantaría marcarles un gol y ganar el partido", señaló.

Takuma Asano posa con la mascota del RCD Mallorca, Dimonió, en el vestuario de Son Moix / RCDM

Mundial 2026

Asano tampoco ocultó que tuvo ofertas "de otras ligas como Italia, Francia o Inglaterra, pero España es un país donde siempre he querido jugar y la oferta del Mallorca me satisfacía".

"Mi objetivo siempre es pensar en la selección japonesa y, para llegar al Mundial 2026, tengo que hacerlo muy bien en el Mallorca y centrarme ahora solamente en mi club", apuntó.

El cuarto japonés

Asano reconoció que ya sabía que otros tres compatriotas jugaron antes en el Mallorca. "Honestamente, no vi jugar a Okubo ni Ienaga en el Mallorca esos años. Escuché sobre ellos, pero solamente vi a Kubo con quien tengo muchas ganas de enfrentarme", aclaró sobre el actual jugador de la Real Sociedad con quien habló antes de fichar por el club bermellón.

Un tigre, un león y ahora un jaguar

Sobre el origen de su mote 'el jaguar', Asano explicó que se lo puso un periodista japonés debido a su "velocidad y por buscar siempre portería y el gol, desde entonces cuando marco lo celebro con el gesto de las garras de un jaguar".

El nipón se sorprendió de otros apodos en el vestuario. "Me han dicho que Larin es el 'león', Dani, el 'tigre', y yo seré el 'jaguar' del Mallorca", finalizó con una sonrisa y pronunciando "nos vemos", en castellano, para despedirse.