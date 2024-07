Dani Rodríguez: "Arrasate me transmitió mucha humildad y tranquilidad"

El RCD Mallorca ha vuelto a la acción. Dos días de revisiones médicas y puesto a punto en el gimnasio de la ciudad deportiva de Son Bibiloni antes de arrancar con el trabajo de campo a partir de este miércoles. Dani Rodríguez, uno de los capitanes y que esta temporada cumplirá su sexto año en el club, espera que el equipo y el nuevo cuerpo técnico se entiendan lo antes posible. "Es una temporada de cambio. Tanto el cuerpo técnico como nosotros tenemos que adaptarnos lo antes posible, al igual que los nuevos fichajes. Somos un grupo muy bueno y sano y lo vamos a hacer rapidísimo. Habrá que ayudar para que todo ruede y podamos disfrutar una gran temporada", ha destacado en declaraciones difundidas por el club.

"No lo he conocido (a Jagoba), he conocido al preparador un día que estaba entrenando en Son Bibiloni. Me transmitió mucha humildad, mucha tranquilidad. Son personas del norte como yo y nos entendemos. La primera impresión como persona es muy buena", ha añadido.

El futbolista gallego ha hablado de sus vacaciones. "Al principio intentas parar unos cuantos días, peor luego hay que seguir entrenando porque hoy en día el fútbol es muy físico y hay que cuidar todos los detalles. Hemos podido desconectar, la isla es un paraíso para eso", ha comentado.

En cuanto a las pruebas médicas, ha destacado que son importantes de cara a empezar bien la pretemporada: "Son importantes. Al final, cuando vas a empezar una temporada tan exigente tienes que cuidar todos los detalles a nivel de salud. A nivel personal estoy muy bien y contento".

Para acabar, ha vuelto a dejar claro que el objetivo del club no es otro que la permanencia. "Sigue siendo el mismo. El club pasa por mantener la categoría y seguir creciendo. La temporada pasada fue muy emocionante y emotiva, pero el objetivo es hacerlo con menos sufrimiento y conseguir la permanencia de una manera más holgada", ha concluido.