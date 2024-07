El primer fichaje del Mallorca es Mateu Morey

Un petrer para el Mallorca. Mateu Morey es el primer fichaje del club bermellón para la temporada 2024/2025. El club ha sorprendido este viernes anunciando la contratación del lateral derecho, de 24 años, y que llega con la carta de libertad bajo el brazo tras cerrar su etapa en el Borussia Dortmund alemán. Firmará por una temporada más otras dos opcionales, por lo que su vinculación será más larga en función de su rendimiento este curso.

Pablo Ortells, director deportivo de la entidad, ha dado su brazo a torcer para la contratación del defensa, que ya había deslizado en una entrevista en Diario de Mallorca publicada el pasado 31 de mayo que le haría muy feliz regresar al Mallorca. "Siempre he dicho cuando me lo han preguntado que el Mallorca para mí tendrá un lugar especial en mi corazón. Al final he podido jugar en la cantera. Le debo mucho de lo que soy ahora como futbolista y, como mallorquín, siempre sueñas con algún día poder jugar en casa", dijo entonces sin ser consciente de que quedaba poco para que su deseo se convirtiera en realidad.

Tres años de lucha contra las lesiones, primero tras una rotura de los ligamentos de su rodilla derecha en 2021 y, más adelante, en 2022, una rotura en el menisco lateral de la rodilla izquierda le han hecho vivir un calvario que ya ha quedado atrás. El Mallorca le ha realizado un exhaustivo análisis médico para confirmar que se encuentra en perfecto estado para volver al más alto nivel profesional.

Es un lateral intenso, de los que le gusta aprovechar su carril para centrar y también combinar con sus compañeros, pero tiene claro su principal misión es defender.

El técnico Jagoba Arrasate ha dado el visto bueno para la contratación de un futbolista con hambre y que debe volver a demostrar el enorme nivel que le hizo despuntar en sus inicios. De hecho, su primera lesión le impidió disputar la Eurocopa sub-21 y los Juegos Olímpicos de Tokio, donde España logró la medalla de plata. Morey llega a Son Moix para competir por un puesto con Gio González en el lateral derecho ya que todo apunta a que Pablo Maffeo abandonará la isla traspasado, tal y como se ha encargado de repetir siempre que ha podido.

El canterano se sabe el camino de memoria hasta la ciudad deportiva de Son Bibiloni porque se formó allí hasta que en juveniles dio el salto al Barcelona. Allí triunfó al ganar la Youth League en 2018 y conquistar el Europeo Sub-17 y lograr la plata en el Mundial de la misma categoría.

No obstante, en lugar de seguir su progresión vestido de azulgrana, decidió hacer las maletas para aterrizar en el Borussia Dortmund. Estuvo poco en su filial porque tiró las puertas del primer equipo al debutar en la Budesliga en un duelo frente al Padeborn en la temporada 2019/2020.

En el curso siguiente es cuando su presencia se hizo habitual en el once, tanto en la Liga como en la Champions, ya que llegó a disputar siete encuentros. Sin ir más lejos, fue titular en las eliminatorias de octavos -frente al Sevilla- y de cuartos de final -ante el Manchester City- de la máxima categoría continental, pero las dos lesiones, casi seguidas, le han hecho vivir una pesadilla desde entonces. Además, puede presumir de haber levantado una Copa de Alemania.

Esta temporada que acaba de finalizar apenas ha jugado. Tres encuentros con el primer equipo y seis en el filial, con el que actuó para ir adquiriendo la forma, es su escaso bagaje. Por eso ahora el Mallorca se presenta como una gran oportunidad para reivindicarse.