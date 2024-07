Gio González: "Queremos aspirar a algo más que la permanencia"

Gio González tiene ganas de que el balón eche a rodar por Son Bibiloni. El lateral del RCD Mallorca, que ha servido de modelo junto a Javi Llabrés en el acto de presentación de la nueva camiseta para la próxima temporada, ha asegurado que el objetivo es la permanencia, pero que el equipo no se pone ningún techo. "El principal objetivo es la permanencia, igual que todos los años, pero queremos aspirar a un poco más. Debemos ilusionarnos y ponernos eso como meta, pero eso lo dirá el partido a partido", ha asegurado.

El uruguayo ha reconocido que le ilusiona la llegada al banquillo de Jagoba Arrasate. "Me lo he cruzado en la ciudad deportiva. Nos saludamos y estuvimos un rato hablando. Por lo que conozco de él es un entrenador al que le gusta tener la posesión de la pelota, le gusta imponerse al rival e imponer condiciones. Eso me gusta. Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa y con este desafío que tenemos por delante", ha apuntado.

Gio espera repetir esta próxima temporada los números de los anterior. "Este último año me he sentido muy bien, sobre todo en lo que se refiere a regularidad, tener minutos y sentirme importante dentro del equipo. Todas esas cosas me han dado el rendimiento que he tenido. No quiero menos este curso", ha comentado.

"Estoy con muchas ganas de arrancar. He disfrutado de las vacaciones en mi país con mi familia y mis amigos", ha añadido.

Por su parte, Javi Llabrés espera tener algo más de protagonismo con Arrasate. "Quiero intentar asentarme en el equipo y hacerme con un lugar más importante. Quiero jugar más, me toca trabajar y ojalá tener alguna oportunidad", ha destacado.

"Es verdad que apuesta más por jugadores que juegan por fuera y eso me beneficia. Pero habrá que ir viéndolo durante la pretemporada. Tengo ilusión de demostrar cosas", ha añadido.

El de Binissalem ha reconocido que las vacaciones se le están haciendo eternas: "Se nos está haciendo un poco largo este mes y medio. Tengo muchas ganas de empezar, volver a ver a los compañeros y conocer a Jagoba", ha concluido.