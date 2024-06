Estos son los precios y fechas clave de la nueva campaña de abonados del Real Mallorca

El RCD Mallorca ha desvelado esta mañana en Son Moix la nueva campaña de abonados para la temporada que viene. Bajo el lema 'Orgull', Alfonso Díaz, CEO de Negocio del club, y Román Albarrán, nuevo director del Área Social, han presentado las líneas maestras y precios de los asientos de cara al curso 2024/25, un año en el que esperan alcanzar la cifra de 23.000 abonados, superando a los casi 21.000 de esta pasada campaña.

De nuevo, como el año pasado, tanto las renovaciones como las nuevas altas se realizarán de manera online a través de la página web oficial de la entidad. Aunque en el caso de los aficionados mayores de 65 años que encuentren dificultades, podrán solicitar cita previa para ser ayudados en el proceso.

Plazos para renovar y darse de alta

El abonado del Mallorca puede desde este mismo jueves proceder a la renovación de su asiento. Avisan, desde el club, que al haber cambiado de plataforma, todos deberán cambiar su contraseña para poder entrar al Portal del Abonado. Los aficionados que quieran mantener su asiento tienen hasta el 17 de julio a las 23:59 horas.

Calendario de renovaciones para el abonado del Real Mallorca. / RCDM

A partir del 18 de julio al 21 de julio a las 23:59 es el plazo de tiempo para los abonados que deseen cambiar su asiento (es importante no haber pagado el abono hasta entonces), pudiendo renovar en grupos de cuatro para estar sentados juntos en la grada. Los asientos libres de los que podrán disponer son los que hayan liberado abonados que no hayan renovado o que no hayan tenido 'dueño' durante la pasada temporada.

A partir del 23 de julio a las 12 horas los abonados que no hayan renovado y que no hayan aprovechado la ventana de tiempo para cambiar de asiento podrán renovar en cualquier asiento que esté libre en aquel entonces.

En el caso de las nuevas altas, será a partir del próximo lunes cuando puedan proceder a darse de alta como abonado. Los asientos que tendrán disponibles para ello son los que no hayan pertenecido a ningún socio la temporada pasada.

Precios

El club ha mantenido prácticamente los precios para las renovaciones respecto al curso pasado, "aunque se ha ajustado según el IPC", ha detallado Alfonso Díaz. En Tribuna Oeste las renovaciones, en adultos, van de los 590 euros a los 640. En nuevas altas, de 890 a 945 euros. En Tribuna Este, los precios de renovaciones para adultos van de los 495 a 540 euros. Las nuevas altas, de 775 a 910 euros.

Tabla de precios de nuevas altas de la campaña de abonados del RCD Mallorca. / RCDM

En el Fondo Norte, de ambiente más familiar, la renovación del un carnet adulto es de 315 euros, mientras que la nueva alta es de 365. En el Fondo Sur, la grada de animación y única en la que no se puede ceder el asiento por cuestiones de seguridad, la renovación en adulto es de 210 euros, mientras que una alta es de 290.

Tabla de renovaciones de la campaña de abonados del RCD Mallorca para el curso 24/25. / RCDM

El pago de los carnets se podrá financiar con pago fraccionado, según indica la web del Real Mallorca. Por otro lado, el club está preparando de cara a la temporada que viene una nueva app oficial de la entidad en la que estará disponible el código QR del abonado. Además, están trabajando para implementar la tecnología NFC (se intentará que esté disponible para el partido inaugural ante el Real Madrid), para así facilitar el acceso al estadio.