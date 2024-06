Ortells reconoce el ofrecimiento de Mats Hummels, aunque afirma que "a día de hoy no hay nada" con el central

El director deportivo del RCD Mallorca, Pablo Ortells, ha hablado en la rueda de presentación de Arrasate como entrenador del Mallorca del nombre Mats Hummels de cara a la temporada que se avecina. El dirigente bermellón ha reconocido el ofrecimiento del central, aunque ha afirmado que "a día de hoy no hay nada".

"Recibí una llamada de una persona que no sé ni quién es. No decimos nada y a la media hora aparece la noticia en prensa. No hay absolutamente nada en ese tema", ha comentado acerca de las palabras de Timo Bell, intermediario de jugadores, que estuvo ayer en Son Moix.

Ortells, por otro lado, no ha aclarado qué pasará con jugadores como Nastasic, que finaliza su contrato con el club el 30 de junio. "No damos nada por cerrado. Son situaciones que acaban contrato el 30 de junio y podría ser que se dé o no", ha comentado.

Además, ha afirmado que el club no necesita vender jugadores para incorporar a nuevos futbolistas. "Para firmar no. El año pasado se reinvirtió el dinero que sacamos por la venta de Kang In Lee. Si hacemos ventas se reinvertirán. Siempre jugamos en el límite salarial. Intentamos hilar muy fino para obtener el mejor rendimiento y jugadores posibles", ha destacado.