Ortells: "Arrasate es la persona idónea para el Mallorca"

Pablo Ortells tiene una confianza ciega en Jagoba Arrasate. El director deportivo del RCD Mallorca ha realizado su mayor apuesta para el banquillo desde que llegó al club y está seguro de que irá bien. "Pensamos que es el perfil y de persona idónea para este momento en el club. Comenzamos una nueva etapa. Queremos dar confianza, trasmitir tranquilidad y proyecto. El club está creciendo y queremos que siga así. Sabemos que todo pasa por seguir en Primera, pero a la vez ser ambiciosos. Son 3 años porque estamos convencidos de que debe ser así", ha explicado esta mañana en la sala de prensa de Son Bibiloni.

El directivo bermellón ha dicho que el entrenador de Vizcaya reúne todas las cualidades que buscaban en el sustituto de Javier Aguirre. "El presidente es muy conocedor de LaLiga y lo era de la trayectoria de Jagoba. A nivel personal lo iréis conociendo, tanto como a nivel personal como deportivo encaja perfectamente en lo que la propiedad busca. Estilo de juego, aprovechar la cantera… Todo lo que puede reunir es lo que el club necesita", ha destacado.

Cuestionado acerca del mercado de fichajes de verano, que se abre oficialmente el 1 de julio, Ortells ha vaticinado que puede ser "lento" y con más cesiones que compras. "Es difícil de adivinar. Controlamos el nuestro, luego el mercado implica a todos. Cuando acaban las Ligas siempre parece que se va a hacer todo en dos semanas y luego la realidad es que no se cierran tantos futbolistas. La Eurocopa ralentiza las cosas. Puede que sea un mercado lento en el que no haya muchos traspasos y sí cesiones, jugadores que finalizan contrato… Pero no tengo la varita mágica para saberlo. Tenemos un grueso de la plantilla con el que contamos y estamos contento, pero alguna incorporación sí que habrá", ha comentado.

"No sabría decir los tiempos. Estamos trabajando desde hace tiempo con jugadores. Estamos en la época de formalizar los acuerdos. Seguro que alguno vendrá, pero no sé decir si pronto o tarde", ha añadido acerca de las operaciones que tiene en marcha el club.

El director deportivo también ha repasado los futbolistas del Mallorca que han sonado en algún momento como posibles ventas. En el caso de Maffeo ha echado balones fuera. "A día de hoy es jugador del Mallorca. Como en todos los veranos hay altas y bajas. Iremos tratando cada situación que vaya saliendo", ha destacado. Respecto a la portería, ha coincidido con Arrasate en que hay "tres muy buenos porteros" y que si llega alguna oferta se estudiará: "Cuando recibimos ofertas por jugadores las valoramos. Seguiremos la tónica habitual de trabajo. Si las dos partes están satisfechas se hará y si no, no. Tenemos tres buenos porteros".

En cuanto a Raíllo, le ha confirmado para el curso que viene. "Raíllo es nuestro capitán. Tengo una confianza con él a nivel personal y deportivo muy grande. Ha ido a Japón en representación del club junto a Abdón. Es jugador del Mallorca y contamos con él", ha comentado.

Por otro lado, también ha hablado del nombre Mats Hummels de cara a la temporada que se avecina. El dirigente bermellón ha reconocido el ofrecimiento del central, aunque ha afirmado que "a día de hoy no hay nada".

"Recibí una llamada de una persona que no sé ni quién es. No decimos nada y a la media hora aparece la noticia en prensa. No hay absolutamente nada en ese tema", ha comentado acerca de las palabras de Timo Bell, intermediario de jugadores, que estuvo ayer en Son Moix.

Ortells, por otro lado, no ha aclarado qué pasará con jugadores como Nastasic, que finaliza su contrato con el club el 30 de junio. "No damos nada por cerrado. Son situaciones que acaban contrato el 30 de junio y podría ser que se dé o no", ha comentado.

Por otro lado, ha afirmado que el club no necesita vender jugadores para incorporar a nuevos futbolistas. "Para firmar no. El año pasado se reinvirtió el dinero que sacamos por la venta de Kang In Lee. Si hacemos ventas se reinvertirán. Siempre jugamos en el límite. Intentamos hilar muy fino para obtener el mejor rendimiento y jugadores posibles", ha concluido.

Alfonso Díaz, sobre la campaña de abonados: "Trataremos de hacer algo que sea asequible para todos"

Alfonso Díaz, CEO de Negocio del Mallorca, ha informado de que en principio la semana que viene se hará oficial la campaña de abonados para la temporada 2024/25. "Estamos trabajando en ello. Creo que la semana que viene ya se puede sacar. Explicaremos los detalles de la campaña. Ha habido cambios desde que empezamos en la remodelación del estadio. Trataremos de hacer algo que sea asequible para todo el mundo y nos permita seguir creciendo en masa social. Está demostrado que ayuda a ganar partidos en casa, hacer más afición y que el mallorquinismo esté más vivo que nunca", ha destacado.

Por otro lado, ha recalcado la idea de Ortells de que no correrán ningún riesgo económico a la hora de confeccionar la plantilla. "Trabajamos siempre con las posibilidades que tenemos, nunca más allá. Tratamos de ser siempre sostenibles y autosuficientes. Siempre que hay una venta se pensará en seguir creciendo a nivel de plantilla, pero con los pies en el suelo. No hay que meterse en problemas que pongan en una mala situación económica al club", ha asegurado.

Además, también ha reconocido que por el momento no se producirá el amistoso ante el PSG anunciado casi hace un año. "Hemos estado hablando con ellos en las últimas semanas tratando de cuadrar fechas, pero no ha sido posible para este verano para el Ciutat de Palma. Las agendas del PSG son bastante complicadas y estamos esperando a ver que opciones tenemos de futuro para poder cerrar lo antes posible lo que se pactó en la venta de Kang In Lee", ha informado.