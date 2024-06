Jagoba Arrasate: "Tenemos claro lo que queremos para el Mallorca"

Jagoba Arrasate ya habla como nuevo entrenador del RCD Mallorca. El entrenador vasco ha sido presentado hoy ha dejado entrever algunas de las líneas que seguirá el conjunto bermellón bajo su dirección, al igual que las necesidades de acudir al mercado. "Tenemos claro lo que necesitamos fichar. A mí la plantilla me gusta. El año pasado se montó diseñada para jugar de una manera y este año pueden llegar jugadores para jugar de otra", ha explicado ante los medios en la sala de prensa de Son Bibiloni.

El de Berriatua ha destacado el contrato de tres años como uno de los principales motivos para escoger al Mallorca. "Al final lo que los entrenadores queremos es proyecto. Es algo muy difícil encontrar en el fútbol profesional, la apuesta y la confianza del club es total. Los tres años me dan tranquilidad, aunque sabemos que el fútbol lo que vale es lo inmediato. Pero el hecho de firmar tres años nos da la posibilidad de construir algo que también nos ilusione", ha comentado.

"Quiero valorar la trayectoria del Mallorca en los últimos años. Heredo un equipo ya con años en Primera. Ha jugado la final de Copa. Le queremos dar nuestro matiz, queremos que sea un equipo reconocible. Si habéis visto a Osasuna sabéis a lo que me refiero. Después de una decisión difícil como la de salir de Pamplona necesitaba un proyecto así, que cumple todos los requisitos", ha añadido.

Respecto al estilo de juego, Arrasate buscará el mejor para la plantilla que tenga, aunque algo que espera que sea reconocible es la identidad: "Yo tengo mi idea de juego. Vengo del norte y el fútbol que he mamado es ese. Quiero que sea un equipo vertical y valiente, pero hay una plantilla a la que hay que sacar rendimiento. Más allá del dibujo, la identidad que queremos que sea la tenemos clara".

Arrasate llega a la isla con Sergi Pérez como preparador físico y Bittor Alkiza como segundo. "Venimos con mucha ilusión, tanto yo, como Bittor y Sergi. Más allá de los objetivos del club, uno quiere marcar su sello y su impronta y que la afición esté identificada con el equipo. Que la gente se va a casa contenta con lo que ha visto", ha asegurado.

Cuestionado acerca de la cantera y su importancia en el primer equipo, el técnico de Vizcaya ha dejado claro que contará con ellos, pero que todo tiene su proceso. "No somos dudosos en eso. En el norte el mayor activo de los clubes es la cantera y aquí tiene que ser un poco lo mismo. Más allá de las competiciones, queremos formar jugadores y personas para el primer equipo. Nos gusta mirar a la gente y trabajar con la gente de la casa, pero todo eso tiene su proceso", ha explicado.

Entrando ya en nombres propios, la portería y el posible problema de tener a tres titulares no es algo que preocupe a Arrasate. "Marrón no, más que problemas tenemos soluciones y muy buenas en la portería. Igual hay que tomar alguna decisión, pero estamos encantados", ha destacado, a la vez que ha aclarado que el futuro de futbolistas como Nastasic todavía no está decidido. "Estamos en conversaciones con Pablo y todavía no hemos tomado ninguna decisión", ha asegurado.

Con las pruebas médicas marcadas para el 8 de julio, Arrasate sabe que este verano será diferente al resto: "Es un verano cargado. Eurocopa, Copa América y Juegos. Tengo la ilusión de hacer una gran temporada. El verano siempre es importante y este lo es más, hay que acelerar el proceso de trabajo con la plantilla".

Por otro lado, también ha dejado claro que cuenta con Antonio Raíllo para el curso que viene. "He podido hablar con Raíllo. Es un estandarte, es el capitán y es un jugador importantísimo", ha asegurado.

"Con Aguirre tengo una fantástica relación, la pasada semana nos cruzamos mensajes. Con Luis García y Vicente Moreno también, porque él va a Pamplona y yo aquí", ha comentado.

Para acabar, ha sorprendido asegurando que espera aprender mallorquín y ha bromeado sobre la labor en este sentido de Míchel, entrenador del Girona: "Cuanto más tiempo esté aquí, será más fácil. Y en cuanto a Míchel me gustaría parecerme a él, pero será difícil, sobre todo en lo deportivo".