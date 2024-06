Schuster: "Arrasate le aportará frescura al Mallorca"

La llegada de Jagoba Arrasate al banquillo del Mallorca no ha pasado inadvertida en el pistoletazo de salida del torneo solidario 'The Battle of Stars' que se disputa en el Pula Golf Resort.

En el elenco de participantes en el evento que recauda fondos en la lucha contra la ELA figura gente del mundo del deporte entre exfutbolistas, entrenadores entre los cuales destacó Javier Clemente o dirigentes como Mateu Alemany, además de la presencia a partir del viernes del tenista Rafa Nadal y celebridades del mundo del espectáculo.

Bernd Schuster se pronunció antes de arrancar su participación en Son Servera sobre el aterrizaje del técnico vasco al club bermellón.

"Parece que no, pero es bueno cambiar. Javier Aguirre hizo un trabajo sensacional llegando a la final de la Copa del Rey y teniendo al equipo en buena posición en la Liga, pero muchas veces no pensamos en el desgaste que supone", señaló.

El exfutbolista de 64 años, que también ha dirigido al Levante, Getafe, Real Madrid o Málaga, señaló que Arrasate puede aportar como relevo "aire fresco, un discurso diferente y, tal vez, cambia también algunas cosas en el equipo a nivel técnico y táctico".

Schuster le quitó dramatismo a la salida de Aguirre incidiendo lo ve "siempre normal" y agregó que cree que el club "lo ha pensado bien" después de tres temporadas con 'El Vasco'.

Los exfutbolistas Aritz Aduriz y Gabriel Batistuta forman parte del elenco de participantes / D. M.

"El Mallorca mejora año a año"

Si alguien conoce bien la realidad de la SAD de Camí dels Reis y el talante del entrenador vizcaíno de 46 años, es Marcos Alonso.

El futbolista, que acaba contrato este 30 de junio con el Barcelona, se ha enfrentado al Mallorca y al Osasuna de Arrasate estas últimas dos temporadas con la camiseta blaugrana y cree que la unión de ambos perfiles "pueden cuajar".

"Creo que tanto el Mallorca como Arrasate vienen haciendo buenas temporadas y, por qué no, va a encajar en este proyecto que se ve que mejora año a año y les deseo todo lo mejor", señaló Alonso en relación a las tres campañas consecutivas de los bermellones en Primera División y la final de la Copa del Rey alcanzada.