Clemente: "Los jugadores del Mallorca estarán muy contentos con Arrasate"

Siempre que Javier Clemente se pone delante de un micrófono deja titulares. El entrenador vasco no pasó de puntillas este jueves sobre la llegada de Jagoba Arrasate al banquillo del Mallorca en el arranque del torneo solidario 'The Battle of Stars' que se disputa en el Pula Golf Resort.

En el elenco de participantes en el evento que recauda fondos en la lucha contra la ELA figura gente del mundo del deporte entre exfutbolistas, entrenadores como el alemán Bernd Schuster o dirigentes como Mateu Alemany, además de la presencia a partir del viernes del tenista Rafa Nadal y celebridades del mundo del espectáculo.

"Javier Aguirre me caía muy bien y Arrasate, junto a Bitor Alkiza en su equipo, me parece un entrenador muy bueno", confesó el exseleccionador nacional, ahora de 74 años, en referencia también al ayudante del vizcaíno, que fue jugador suyo en el Athletic Club.

Clemente alabó las virtudes de Arrasate como técnico. "Los jugadores van a estar contentos porque es muy dinámico. Aguirre tenía ya el culo pelado de entrenar y este es más joven, pero es buen entrenador y un chaval agradable, simpático y muy currante", profundizó.

"Tengo muchos amigos en la isla, como Miquel Ángel Nadal, y estaré encantado de que las cosas le vayan bien al Mallorca, pero no quiere decir que vaya a ganar todos los partidos", cerró bromeando el de Barakaldo.

Tiro de salida del exfutbolista y actual miembro de la secretaría técnica del RCD Mallorca, Aritz Aduriz / D. M.

"Admiro a Arrasate"

Pepe Reina es otro futbolista en activo que se encuentra estos días en Son Servera disfrutando del torneo solidario y, hasta esta temporada, ha defendido los colores del Villarreal midiéndose al Mallorca y Osasuna.

"Yo creo que pueden ilusionarse con Arrasate en el Mallorca. Es un entrenador que ha conseguido cosas muy importantes en Osasuna, personalmente soy un admirador de su manera de entender el fútbol y ojalá les vaya bien", auguró el también campeón del Mundial 2010.

Reina no escondió que el Mallorca es un club que le "cae simpático y que ya con Javier Aguirre tenía un cierto grado de simpatía por encima del resto" y ensalzó que el proyecto liderado por Andy Kohlberg le parece "bonito porque se han hecho esfuerzos económicos importantes para mejorar la plantilla y tiene buena pinta".