Raíllo: «Con Arrasate vamos a seguir una línea continuista»

El capitán del Mallorca, Antonio Raíllo, dijo este miércoles que espera que el equipo siga «una línea continuista» con la llegada del nuevo técnico, Jagoba Arrasate, en el marco de la visita institucional a Japón del club bermellón. El defensa y otro de los capitanes del equipo, el delantero Abdón Prats, quien también participó en el viaje a Japón, valoraron las perspectivas con las que afrontan la nueva temporada tras la marcha del mexicano Javier Aguirre en un año histórico para el club y la llegada del exentrenador del Osasuna.

«Creo que con el nuevo entrenador va a seguir un poco una línea continuista. Con Aguirre el objetivo era la salvación, estabilizar el equipo y ahora viene Arrasate y el estilo es un poco parecido», aseguró Raíllo, que además agradeció al antiguo técnico todos los objetivos conseguidos y el crecimiento futbolístico de muchos de sus compañeros.

«Tenemos el ejemplo del Osasuna, era un juego directo y algo combinativo con presión adelantada, jugaban a partir de la segunda jugada y hacían muchos centros al área», comentó el defensa cordobés sobre el posible sistema de juego para la próxima temporada, estilo que asegura que «potenciará» a los delanteros del equipo como Prats, Muriqi o Larin.

«Quizás cambiemos la línea de cinco por una de cuatro pero, al final, esa es una decisión del entrenador y no me quiero adelantar a algo que no sabemos», añadió entre risas Raíllo.

En cuanto a las metas que se marcan para la nueva temporada, el central cordobés afirmó que el objetivo principal «es el mismo, la salvación». «A partir de ahí, es crecer y sabemos que la liga española con el tema de los derechos de televisión, hay mucha distancia entre los primeros y los de más abajo», señaló Raíllo.

«Esos escalones son muy grandes y hay que intentar solventar quedando lo más arriba posible temporada tras temporada», aseguró. El defensa sueña con un futuro en el que el club pudiera encadenar «6, 7 u 8 temporadas quedando entre los diez primeros de la liga», lo que les permitiría dar el paso definitivo para alcanzar Europa.

Raíllo habló sobre su llegada al club en la temporada 16/17: «Había un equipo para subir a Primera división de jugadores de mucha entidad, que habían jugado en Primera o venían de jugar en Primera, como era mi caso también y que al final acaba mal, fracasa y acaba bajando a 2ª B».

«En el entorno había mucha toxicidad, cosas que se filtraron a la prensa y que no se hablaban de frente», comentó el defensa cordobés, que aseguró que esa temporada fue un punto de inflexión para el club. «Bajamos a 2B y se limpió el equipo. Empezamos una unión muy grande tanto de jugadores dentro del vestuario, como jugadores con directiva y la directiva con la afición (...) Al final tocas fondo y a partir de ahí todo sube», añadió el defensa, que piensa que esta es la identidad que sigue fortaleciendo al equipo mallorquín.

Palabras para Abdón

Raíllo aseguró que Abdón Prats, con el que comparte este viaje a Japón, merece levantar un título junto a su afición: «Es una persona muy querida en Mallorca, es su casa que también considero la mía».

También comentó que muchas veces se asocia levantar un trofeo con el primer capitán pero, según el defensa cordobés, «existen muchas más cosas que esa jerarquía».