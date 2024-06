El Poblense toma ventaja en la final por el ascenso a Segunda RFEF

El Poblense ha ganado por la mínima (1-0) al Mallorca B en la ida de la final balear por el ascenso a Segunda RFEF. Jaume Vidal marcó el único tanto del partido en los minutos finales de una primera parte muy igualada el tanto con el que los azulgrana concurrirán el próximo domingo a Son Bibiloni.

El encuentro arrancó con domino del Poblense, pero el Mallorca B se fue desperezando con el paso de los minutos. En un primer tiempo bastante igualado, el filial gozó de más ocasiones que los locales. Sin embargo, no estuvo acertado y el Poblense acertó con la más clara de que dispuso, en un balón que rechazó Quevedo y acertó a enviar a la red el veterano Jaume Vidal (m.44).

La segunda parte no tuvo casi nada que ver con la primera mitad. El encuentro bajó en intensidad, en juego y en ocasiones, aunque no en emoción. Los cambios ayudaron a los equipos a mantener la frescura, pero no aclararon las ideas. Pau Mascaró desperdició la única oportunidad del filial, ya en el minuto 93, que habría dado el empate a los bermellones.

La final se decidirá el próximo domingo en Son Bibiloni (12:00). El ganador se enfrentará a un equipo de otro grupo de toda la Tercera nacional en una ronda que decidirá los 9 conjuntos que acompañaran a los 18 campeones de grupo que ya han ascendido (en el Balear ha sido el CD Ibiza).