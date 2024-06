El Mallorca aguarda hoy a un nuevo rival para la Primera División 2024/25

Mientras que la Primera División ya hace una semana que echó el telón hasta agosto, Segunda todavía sigue y le queda por decidir qué equipos estarán el curso que viene en la máxima categoría. El RCD Mallorca ya sabe que el año que viene le tocará visitar Pucela para medirse al Valladolid, quien consiguió el ascenso directo a falta de una jornada.

Eibar y Leganés se disputan esta tarde el otro billete para estar en la máxima categoría sin tener que pasar por el farragoso playoff de ascenso. El conjunto pepinero es quien lo tiene mejor. A pesar de liderar Segunda gran parte de la temporada, un empate a última hora en campo del Racing de Ferrol le dejó sin su billete directo a la elite. Con 71 puntos, y jugando en casa ante un Elche que no tiene opciones de meterse en los playoffs de ascenso, lo tiene todo en su mano para lograrlo. Si puntúa, es equipo de Primera. Si no lo hace, necesita que el Eibar (68) no gane en casa al Oviedo del bermellón Leo Román, que también se está jugando un puesto en la liguilla de ascenso.

El conjunto armero sabe que solo le vale ganar para tener alguna opción, pero no lo tendrá fácil frente a los de Luis Carrión, que se juegan con Sporting y Racing un puesto en las siempre complicadas pero emocionantes eliminatorias por ascender.

Luna y Gayà, duelo por el descenso a Primera RFEF

Daniel Luna (Mirandés) o Pep Gayà (Amorebieta) saborearán esta noche las mieles de la permanencia en Segunda División o la desolación del descenso a Primera RFEF. Los equipos de ambos jugadores cedidos por el Mallorca disputarán esta tarde el choque que decidirá quién sigue perteneciendo al fútbol profesional.

El partido se disputa en Anduva y es el conjunto de Miranda de Ebro quien lo tiene todo a favor para quedarse en Segunda otra temporada más. Aventaja en un punto al Amorebieta, por lo que la victoria o el empate le dará la permanencia. El futbolista colombiano ha disputado tan solo 87 minutos repartidos en ocho partidos, mientras que el defensor mallorquín ha jugado 1.459 en veinte partidos, anotando un gol.