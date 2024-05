El Mallorca hace oficial la marcha de Jaume Costa

Era una de las bajas esperadas al acabar la temporada. El RCD Mallorca ha hecho oficial esta tarde que no renovará el contrato de Jaume Costa, por lo que así el defensor valenciano pone fin a su etapa de tres temporadas en el club. De 36 años, y uno de los capitanes, era una de las voces más autorizadas dentro de la plantilla. Con su marcha, tan solo queda Toni Lato en el costado izquierdo, por lo que se espera un fichaje para reforzar esa zona.

Costa ha disputado un total de 95 partidos oficiales con la camiseta mallorquinista, 87 en LaLiga y 8 en Copa del Rey. Acusado de problemas musculares de manera constante, el pasado verano llegó Toni Lato para en principio hacerse con el puesto de titular. Sin embargo, su falta de fiabilidad y de regularidad llevó a Costa a jugar muchos más partidos de lo esperado.

"Me voy contento, satisfecho y orgulloso de mí mismo y del club que hemos formado", ha asegurado en declaraciones recogidas por el club.

El lateral reconoce que no se esperaba encontrar la regularidad que ha tenido aquí en Mallorca estas últimas tres temporadas. "Hemos conseguido crear una estabilidad institucional que cuando vinimos yo creo que era el primero de los objetivos. Feliz porque he conseguido una estabilidad emocional también aquí. Pensé que cuando salía de Villarreal no iba a volver a ser importante en otro club y aquí lo he sido".

"Feliz y agradecido a todas esas personas que confiaron en mí en su momento y que han seguido confiando para que yo pudiese ser este año uno de los capitanes del equipo, y a esos entrenadores que han confiado en mí en el terreno de juego", ha añadido.

Costa ha hablado maravillas del club. "Para mí Mallorca ha sido una sorpresa muy agradable porque prácticamente conocía poco. No esperaba encontrarme una institución tan grande en cuanto a infraestructura, colectivo y personas. Un club tan humano como este que me trató genial desde el primer día", ha apuntado.

Para terminar, el lateral ha deseado el mayor de los éxitos para el Mallorca. "Estoy muy agradecido a todo el club. A toda la afición, que desde un primer momento me ha apoyado, me ha animado, me ha motivado en los momentos buenos y malos. Como dijo el míster, todos estamos de paso menos el club y la afición. Que eso perdure, que sigan ilusionándose y que ojalá pueda ver al Mallorca conseguir cosas muy bonitas en un futuro", ha concluido.