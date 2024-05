Antonio Raíllo: «No busco ni irme, ni quedarme ni una mejora del contrato»

Antonio Raíllo ha querido disipar, aunque las palabras se la lleva el viento, la preocupación del aficionado del RCD Mallorca por su posible marcha este verano. «Les digo que estén tranquilos, me quedan dos años de contrato. No busco ni irme, ni quedarme ni una mejora del contrato», ha afirmado esta mañana en ‘Radio Marca Baleares’.

El capitán del conjunto bermellón, no obstante, ha vuelto a hacer hincapié en que tiene ganas de probar una experiencia en el extranjero en algún momento. "Siempre he querido vivir esa experiencia fuera de España. Si no llega no pasa nada, ya tendré tiempo de vivir esa etapa cuando no sea futbolista", ha comentado.

Respecto a la marcha de Javier Aguirre, el central, que estuvo en la fría despedida oficial del club, ha criticado que no le gustaron las formas. «Nadie se esperaba esa salida, de la forma en la que fue, filtrándose entrenadores antes de estar hecha la salvación. No le han respetado de la manera que merecía. Me ha dolido», ha expresado.

Por otro lado, también ha hablado de Maffeo y su intención de buscar una salida del Mallorca para seguir creciendo: «Le llamé y hablé con él. Le dije que no había hecho nada malo, pero le comenté que una cosa es abrir la puerta a una salida y otra reventarla».